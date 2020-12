Coronavirus oggi. L’Antitrust indaga su aumento dei prezzi dei treni a Natale. In Germania record di vittime

10:02 Germania: Ifo abbassa stima Pil 2021 a +4,2% da +5,1% con seconda ondata

L'istituto Ifo ha abbassato le sue previsioni di crescita economica in Germania per il prossimo anno. I suoi ricercatori ora si aspettano che l'economia tedesca crescerà del 4,2%, rispetto alla precedente previsione del 5,1%. Hanno, tuttavia, aumentato le loro previsioni per il 2022 a più 2,5% da più 1,7%. «Le recenti chiusure in Germania e in altri paesi stanno spingendo indietro la ripresa. La produzione di beni e servizi non raggiungerà i livelli pre-crisi fino alla fine del 2021», afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni di Ifo. «È probabile che l'anno in corso si concluda con un ulteriore calo del prodotto interno lordo a seguito delle chiusure».



Nel complesso, l'Istituto Ifo prevede che la produzione economica tedesca si sarà ridotta del 5,1% nel 2020, rispetto alla precedente previsione dei ricercatori di -5,2%. Le loro previsioni si basano sul presupposto che le misure di controllo delle infezioni in atto da novembre rimarranno in vigore invariate fino a marzo 2021. Le attuali misure di controllo delle infezioni saranno quindi gradualmente allentate a partire da aprile e completamente abolite entro l'estate. La previsione, precisa Ifo, non ha tenuto conto della chiusura di parti del settore retail, decisa domenica scorsa.