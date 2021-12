Coronavirus oggi. Vaccinato l’84,6% della popolazione italiana over 12

07:02 Omicron scoperta in cinque stati americani. Ora si è diffusa dagli Usa alla Corea del Sud

La variante Omicron è stata scoperta in almeno cinque stati americani il che dimostra come circoli con rapidità e facilità. Oltre che in California, è stata scoperta a New York, in Minnesota, Colorado e Hawaii. A livello globale casi di Omicron sono registrati dagli Usa alla Corea del Sud e pochi paesi fanno eccezione dimostrando che è davvero difficile contenere nuove varianti.