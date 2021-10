Coronavirus oggi: Vaccini, Fda approva Pfizer per bambini 5-11 anni (in dose ridotta)

11:49 In Russia nuovo record di morti, 1.123 in 24 ore

Nuovo triste record in Russia, dove nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 1.123 persone che avevano contratto il coronavirus. Nel Paese, che ora vede 233.898 decessi confermati, non si erano mai registrate così tante vittime in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Secondo il quotidiano Moscow Times, che ha condotto una sua indagine indipendente, il numero di morti post-Covid in Russia sarebbe in realtà decisamente più alto, ovvero pari a circa 660mila decessi. La Russia ha anche riportato 36.582 nuovi casi di coronavirus nell’ultima giornata. A partire da domani Mosca introdurrà nuove restrizioni per cercare di contenere la diffusione del contagio. Inoltre, su base nazionale, la prossima settimana si osserverà una settimana di sospensione dal lavoro nel tentativo di fermare la trasmissione del virus. Su proposta del governo, infatti, il presidente Vladimir Putin ha concesso un congedo retribuito di una settimana per tutti i lavoratori non essenziali. Circa un terzo degli adulti russi ha ricevuto almeno una dose di vaccino.