Coronavirus oggi. Carburanti, il caro-gas fa schizzare i prezzi di Gpl e metano

9:49 Trentino, il vaccino anti-influenzale sarà disponibile a novembre

«La vaccinazione anti-influenzale in Trentino non inizierà prima di novembre. Abbiamo già ordinato circa 200mila dosi, ma credo non arriveranno a destinazione prima di fine mese». Così Giancarlo Ruscitti, dirigente del dipartimento salute dell’amministrazione provinciale di Trento, in merito al via libera arrivato dal ministero della Salute per la somministrazione simultanea di vaccino contro il Covid e l’influenza. “Andiamo avanti con le terze dosi per i pazienti fragili, gli over 80 e gli ospiti delle residenze per anziani”, ha aggiunto Ruscitti.