Coronavirus oggi. Vaccini, in Usa via libera a terza dose per immunodepressi

7:34 Vaccini, in Usa via libera a terza dose per immunodepressi

La Food and Drug Administration Usa ha annunciato che coloro che hanno subito un trapianto e altri soggetti con un sistema immunitario indebolito potranno avere una terza del vaccino COVID-19 per essere meglio protetti dalla variante Delta. L’annuncio riguarda milioni di americani che sono particolarmente vulnerabili a causa di trapianti di organi, alcuni tipi di cancro o altri disturbi. Diversi altri Paesi, tra cui Francia e Israele, hanno raccomandazioni simili. «Questa azione mira a garantire che i nostri più vulnerabili siano meglio protetti contro COVID-19», ha affermato la dottoressa Rochelle Walensky, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, prima dell’annuncio della Fda.

Questa decisione si applica solo a questo gruppo ad alto rischio, circa il 3% degli adulti statunitensi. Non si tratta di un’apertura alla terza dose per il resto della popolazione.