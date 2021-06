Coronavirus oggi. Vaccini, dosi in calo. Fontana: «Rischio stop prenotazioni»

8:25 Russia, obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori

L’ambizioso piano russo di vaccinare 30 milioni di abitanti entro la metà di giugno contro il coronavirus è stato fortemente ridimensionato dai fatti: la campagna vaccinale procede a rilento e l’obiettivo sarà centrato probabilmente solo nella misura di un terzo di quanto previsto, tanti che il paese ha iniziato a vedere un’impennata di nuove infezioni quotidiane, con oltre 20.000 nuovi caso segnalati solo ieri, giovedì 24 giugno. Anche se la Russia è stato il primo paese a distribuire un vaccino l’anno scorso, solo il 14% della popolazione ha ricevuto almeno una dose.

Alla luce dell’aumento, almeno 14 zone russe - dalle aree metropolitane di Mosca e San Pietroburgo alla remota regione dell’estremo oriente di Sakhalin - hanno reso obbligatorie le vaccinazioni per i dipendenti in determinati settori - uffici governativi, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria, istruzione, ristoranti, centri fitness, saloni di bellezza e altre industrie di servizi.

Le autorità di Mosca hanno affermato che le aziende dovrebbero sospendere senza retribuzione i dipendenti che non sono disposti a farsi vaccinare e hanno minacciato di interrompere temporaneamente le operazioni delle aziende che non soddisfano l’obiettivo di avere il 60% del personale sottoposto ad almeno un’iniezione entro il 15 luglio ed entrambe entro il 15 agosto. Inoltre, ora le autorità impongono le vaccinazioni per l’ingresso in attività come bar e ristoranti.