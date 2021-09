Coronavirus oggi. In Vietnam condannato a 5 anni per mancata quarantena

7:14 Viesti (economista): Giusto avere green pass, tutela funzionamento atenei



“Io sono favorevole al green pass . Non sono un esperto di questioni sanitarie ma difendo il provvedimento in quanto è un modo di tutelare il funzionamento dell’università come istituzione collettiva”. Lo dichiara, in un’intervista al Corriere della Sera, l’economista Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata all'Università di Bari. Il quale afferma che, “pur comprendendo le obiezioni di alcuni colleghi giuristi”, ritiene che l’emergenza sanitaria non permetta di andar troppo per il sottile: “Io ho una forma economica e taglio le cose con l’accetta, ma naturalmente capisco alcune preoccupazioni giuridico-istituzionali”. Ha aggiunto: “Veniamo da un anno e mezzo di università chiuse. Dobbiamo ripopolare le aule e per farlo in questo momento ci vuole il green pass. Tanto più dal momento che la pandemia è tutt'altro che debellata. Il green pass serve a tenere aperte le università, non il contrario”.