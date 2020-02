Coronavirus: dalle Olimpiadi ai festival del cinema, tutti gli eventi a rischio Il Mobile World Congressdi Barcellona potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Ci si interroga se veramente la polmonite Covid-19 possa paralizzare i principali eventi mondiali di Biagio Simonetta

Coronavirus, salta Mobile World Congress. Olimpiadi a rischio

4' di lettura

La cancellazione del Mobile World Congress 2020 di Barcellona a causa delle preoccupazioni per il Coronavirus ha catalizzato grande attenzione. L'evento, in programma a fine febbraio, avrebbe richiamato migliaia di visitatori da tutto il mondo. Ma gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con i timori legati alla diffusione del virus cinese, decidendo – dopo lunghe discussioni – di annullare la fiera.

Una scelta difficile, ma probabilmente inevitabile. Adesso, però, a poche ore di distanza da questa decisione in qualche modo storica, l’attenzione si è già spostata sui potenziali casi simili. Perché il Mobile World Congress potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. E ci si interroga se veramente la polmonite Covid-19 possa paralizzare il mondo.

Il gran premio della Cina

Con qualche ora d’anticipo rispetto all'annuncio della cancellazione dell’evento catalano, era arrivato in realtà un'altra comunicazione molto importante: il Gran Premio di Cina di Formula 1, in programma a Shangai il prossimo 19 aprile, non si correrà. La Fia ha infatti ufficializzato il rinvio della gara, accogliendo la richiesta avanzata dalle autorità cinesi. «Ci auguriamo di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile», è scritto nella nota ufficiale che annuncia il rinvio. Una nuova data per la corsa non è stata ancora fissata. E le ragioni sono palesi.

Dalle Olimpiadi di Tokyo ai festival del cinema

Uno degli eventi più importanti del 2020 è quello olimpico. Le Olimpiadi di Tokyo sono in programma dal 24 luglio al 9 agosto, e la capitale nipponica è già pronta ad accogliere circa i 600mila visitatori stimati che si recheranno in Giappone per l'occasione, e gli oltre 11mila atleti. Ora, però, il Coronavirus pesa come un macigno, anche perché gli eventuali impatti economici sarebbero inestimabili. Il solo costo dei Giochi è stato stimato, dagli organizzatori, in 12,6 miliardi di dollari. L’indotto, che coinvolge molti settori dell’intero Giappone, è incalcolabile.

«In questi eventi di massa, i rischi sulla conduzione dei virus aumentano notevolmente», ha detto Kazuhiro Tateda, presidente della Associazione giapponese per le malattie infettive, in un briefing della scorsa settimana, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters. Nonostante le rassicurazioni del Comitato olimpico internazionale («I preparativi per Tokyo 2020 continuano come previsto e non vediamo l’ora di definire la prossima revisione del progetto»), i numeri dicono che il Giappone è il secondo Paese – dopo la Cina – per numero di persone affette dal virus.