Coronavirus, rinviato il Gp di Formula 1 di Shanghai. Xi: evoluzione positiva

10:13 Kering: forte calo delle vendite nei negozi in Cina

Kering ha accusato un forte calo delle vendite in Cina continentale a causa del coronavirus. A dirlo è il numero uno François-Henri Pinault durante la conference call con gli analisti. La società non ha fornito le stime del 2020 a causa del contesto incerto, che tuttavia non metterà in discussione le fondamenta del gruppo. «Abbiamo registrato un forte calo delle vendite e del traffico nei negozi in Cina negli ultimi dieci giorni», ha dichiarato l’imprenditore, aggiungendo che ad ogni modo «è troppo presto per valutare l’impatto della malattia sulle attività del gruppo», che realizza circa il 34% del proprio giro d’affari nella Repubblica Popolare.

«In base alle esperienze passate, ci attendiamo che le cose tornino alla normalità in fretta una volta che l’urgenza sarà terminata. Stiamo lavorando già per le prossime tappe», ha detto ancora Pinault sottolineando che il 2020 era partito in modo positivo, prima della diffusione del coronavirus. «Restiamo vigili dinnanzi alle variabili alle quali dobbiamo far fronte e restiamo fiduciosi del potenziale di sviluppo di Kering nel medio termine», ha detto anche il direttore finanziario Jean-Marc Duplaix.