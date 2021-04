Coronavirus, oltre 50 milioni di italiani a caccia di news

Nella prateria infinita del web ognuno sceglie il sentiero

Il report segnala che se da una parte è vero che «il web è una prateria infinita», dall’altra segnala che però «ciascuno decide quali sentieri percorrere, che sono fortemente influenzati dal proprio stile di vita, dal proprio modo di pensare, dai comportamenti, dall'orientamento ideologico e dal proprio ambiente di riferimento». Insomma i più finiscono per ricercare nel web quella immagine della realtà «che meglio è in sintonia con il proprio universo valoriale e che non necessariamente corrisponde alla realtà vera». Insomma fake. I rischi maggiori li corrono le fasce più deboli della popolazione che, non avendo

gli strumenti per riconoscere e selezionare la veridicità delle notizie, «sono più esposte alle lusinghe di notizie parziali, fuorvianti e fake news». Rischi, spiega il report, tanto più diffusi quanto più le notizie sono specialistiche, settoriali, di difficile interpretazione e hanno delle ripercussioni sui comportamenti collettivi: Come nel caso delle regole da seguire per la

prevenzione, la diagnosi e la cura del nuovo coronavirus.

Per quasi la metà l’informazione pandemica è stata confusa

Per il 49,7% degli italiani la comunicazione dei media sull'epidemia sanitaria è stata confusa, per il 39,5% ansiogena, per il 34,7% eccessiva. Solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata. Il report segnala che nella confusione da bulimia comunicativa, il web è stato l’ambiente privilegiato in cui si sono prodotte e sviluppate fake news: 29 milioni di italiani hanno dichiarato che durante la situazione di emergenza sanitaria si sono imbattuti sul web in notizie che poi si sono rivelate false o sbagliate. cresce il numero di italiani che sonoesposti al rischio di rimanere vittima di manipolazione informativa eaumenta l'information gap tra chi è in grado di decodificare e selezionare lebuone dalle cattive notizie e chi non lo è: basti pensare che il 38,6% degli italiani è convinto che il virus sia stato intenzionalmente creato in un laboratorio da cui è sfuggito, ma tra chi ha al massimo la licenza media la quota sale al 49,2 per cento.