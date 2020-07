Coronavirus, Oms: «Superati i 228mila casi in un giorno, è record» - Gli Usa i più colpiti - Parma Calcio, un positivo ma oggi si gioca

9:59 Sileri:«Doppio tampone per chi arriva da Paesi extra-Schengen»

Sul coronavirus Pierpaolo Sileri è ottimista: «Le cose vanno bene, è inutile guardare alle oscillazioni di Rt che possono dipendere da piccoli focolai: su base settimanale i nuovi casi diminuiscono», dice il viceministro M5S della Salute, che invece è preoccupato per la crisi economica e del turismo. Così avanza una proposta per attenuare le misure che stabiliscono la quarantena di 14 giorni per chi arriva da Paesi extra-Schengen e vietano l'ingresso a chi proviene dai 13 Paesi ritenuti più a rischio, bloccando anche i voli: «Fare subito il tampone in aeroporto a quanti arrivano da Paesi extra-Ue, metterli in isolamento solo per 5 giorni e poi rifare il tampone. Penso agli statunitensi, ai canadesi, ma anche ai cinesi: chi vuol venire per pochi giorni non ha interesse, chi viene per periodi più lunghi sì».