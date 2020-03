Coronavirus, ora tocca alla Bce: nuova liquidità in arrivo La Banca centrale ha di fronte un deciso calo dei rendimenti, ma anche un rialzo dell’euro e una brusca flessione dell’azionario. I mercati aspettano un ampio pacchetto e non escludono un taglio dei tassi di Riccardo Sorrentino

Il tema è, ovviamente, uno solo. Il coronavirus. Altre banche centrali si sono già mosse, con modalità diverse. Ora è il turno della Banca centrale europea, che difficilmente potrà ulteriormente abbassare i tassi – quello sui depositi è al -0,50%, a carico delle banche – ma potrà almeno garantire la liquidità sufficiente per mantenere funzionante il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e stabilizzare i mercati.



I limiti della politica monetaria

La politica monetaria, come quella fiscale, non può certo risolvere il problema economico creato dal coronavirus. Non può far riaprire le aziende, non può spingere i consumatori a comprare. In Eurolandia, è vero, solo l’Italia è “chiusa per epidemia”, con le famiglie costrette a restare in casa il più possibile, ma è evidente che le istituzioni europee devono prepararsi anche allo scenario di un progressivo allargamento - per così dire - della zona rossa anche ad altri Paesi.



Il nodo della liquidità

La politica monetaria però può, e deve, dare una mano. Occorre liquidità, con una difficoltà in più rispetto alla crisi del 2007-08 che la presidente della Bce Christine Lagarde ha già evocato: la massa di denaro deve arrivare nel profondo dell’economia. Non deve cioè fermarsi al sistema finanziario e bancario, dove può restare parcheggiata – è già successo – per i vincoli posti dalle esigenze di redditività, ma deve arrivare alle imprese di beni e di servizi, e soprattutto alle più piccole.

Nuove Tltro?

Alcune indiscrezioni, raccolte dalla Reuters parlano di una nuova serie di aste di liquidità Tltro, orientate (“targeted”, una parola che compare nell’acronimo di questo tipo di operazioni e che ha risuonato nei discorsi dei banchieri centrali europei) specificamente tarato per le medie e soprattutto le piccole e piccolissime imprese. Potrebbe non essere sufficiente, però: anche per questo la presidente Lagarde ha chiesto il sostegno del Governo, senza il quale non sarà possibile scendere davvero in profondità. Anche Hong Kong, che ha usato l’”arma” dell’Helicopter money, ha dovuto far applicare questa misura teoricamente monetaria dall’Esecutivo, senza il cui intervento non sarebbe stato possibile raggiungere tutti i cittadini.



