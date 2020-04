Caos mascherine: obbligatorie, mai, solo nei supermaket. Le Regioni in ordine sparso In Lombardia e Toscana mascherine obbligatorie ovunque fuori casa. In Veneto e Friuli Venezia Giulia l’obbligo vale solo per accedere nei supermarket e nei mercati. In Liguria nessun obbligo ma distribuzione a tappeto. Valutazioni in corso in Campania di Andrea Gagliardi

Per frenare i contagi la misura più dura l’ha presa la Lombardia con l’ordinanzadel governatore Attilio Fontana che obbliga chiunque esce di casa a indossare la mascherina o comunque una protezione (anche una sciarpa o un foulard) su naso e bocca. Ma anche altre regioni (dalla Toscana alla Valle d’Aosta) hanno preso o si accingono a prendere provvedimenti, più o meno restrittivi, muovendosi ognuna per conto suo, in mancanza di obblighi in questo ambito a livello centrale in tempi di emergenza coronavirus. Mentre c’è chi, come la Sicilia o la Campania, sta ancora valutando l’opportunità di interventi in materia. E per ora non ha imposto obblighi di sorta.

La Toscana si accinge a fare come la Lombardia, solo con un approccio più graduale: mascherine obbligatorie fuori casa, ma solo dopo che saranno distribuite comune per comune. «Oggi stesso voglio fare un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno delle abitazioni» ha scritto su Fb il governatore Enrico Rossi, che però ha aggiunto: «La mia intenzione è che l'ordinanza diventi esecutiva comune per comune a partire dalla data nella quale il Comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio» della mascherine che la stessa Regione distribuirà alle amministrazioni comunali gratuitamente. Come ricordato nello stesso post da Rossi sono 10 milioni di dispositivi, «quasi tre mascherine a testa» per ciascun toscano e sono state ordinate «altre dieci milioni di mascherine».

Rigorose anche le misure adottate in Alto Adige dove l’ultima ordinanza del governatore Arno Kompatscher introduce l'obbligo di coprire naso e bocca con una mascherina oppure uno scaldacollo al di fuori dell'ambiente familiare, ovvero in strada e al supermercato. L'ordinanza non prevede comunque nessuna multa in caso di inosservanza.

Il Veneto ha acquistato già 24 milioni e 700 milioni di mascherine

di protezione, e ne sta consegnando alle Usl 239mila al giorno. Ma ha optato finora per un approccio più graduale, con l’obbligo solo per accedere nei supermarket e nei mercati all'aperto e al chiuso.