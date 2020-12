Coronavirus, le parole che la pandemia ha reso celebri nel 2020

Tampone

È un test, ma anche un lasciapassare. Il famoso cotton fioc per gola e narici è da sempre la prima linea di questa pandemia, perché è il metodo base per individuare il contagio. Di tamponi ne esistono essenzialmente due tipi: quello molecolare (con tecnica PCR) e quello antigenico. Il primo richiede un processo di analisi più lungo ma è quello più attendibile.

Wuhan

È la metropoli cinese da cui è partita l'epidemia che preoccupa il mondo. I primi casi arrivano in ospedale a dicembre 2019, i medici che segnalano la strana influenza con polmonite e problemi legati agli occhi sono messi a tacere dalle autorità locali anche con minaccia di carcere. La prima reazione del regime di Pechino è minimizzare, tacere. Si apprende poi che il governo centrale, quindi anche Xi Jinping, sapeva già almeno dal 7 gennaio (il mercato di Wuhan da cui pare sia originato tutto per il commercio di animali vivi è stato chiuso il 31 dicembre e non ha più riaperto). Ma l'allarme globale è dato due settimane dopo, all'inizio delle feste per il capodanno cinese. Il 20-21 gennaio in Cina scuole e aziende chiudono per festività per due settimane, il momento scelto per dare la notizia al mondo.

Lockdown

È una parola che nasce dall'unione di due termini inglesi, “lock” e “down”, e verbalmente si traduce come “confinamento”. In Italia è diventato termine di uso comune a partire da subito. I, nostro Paese è stato in lockdown dall'8 marzo al 4 maggio, quasi due mesi molto duri che ci hanno consentito di superare la prima ondata. Nella seconda ondata sono invece subentrate le restrizioni per zone (divise in tre colori).

La nuova variante inglese del coronavirus

Quarantena

È la misura a cui sono stati (e sono ancora) sottoposti tutti coloro che sono entrati in contatto con persone risultate positive al Coronavirus. Di norma dura 14 giorni, perché la comunità scientifica ha stabilito che questa è la fase massima di incubazione del virus, anche se proprio su questa tempistica alcuni Paesi hanno adottato regole differenti, accorciando il periodo.

Smart Working

Il lavoro da casa è diventata l'ancora di salvezza per migliaia di imprese e lavoratori in questo 2020 difficile. Perché del resto è stato (ed è) un modo per evitare di contagiare e di essere contagiati. Le aziende che già in passato aveva investito nello smart working, sono quelle che hanno affrontato le restrizioni con maggiore agilità.