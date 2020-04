Coronavirus, a Pasquetta droni e posti di blocco per stanare chi tenta di eludere i controlli

Interventi per mantenere le distanze in coda

«La maggior parte dei cittadini è assolutamente rispettosa, ma circa il 10% dei controlli producono contestazioni amministrative o penali. Il numero può sembrare alto, ma è legato ai controlli specializzati che effettuiamo, grazie anche all’utilizzo di banche dati. Prima di Pasqua c’è stato un aumento degli spostamenti per acquistare generi alimentari. Il giorno prima di Pasqua siamo dovuti intervenire spesso per far rispettare le distanze nelle code ai supermercati. Quello che preoccupa sono le persone che vanno in giro senza motivo o, peggio ancora, dichiarando falsi motivi».

I furbetti, dal travestimento da paramedico al ladro di auto al volante

Non sono mancati i casi eclatanti. «Un cittadino - racconta Nicolì - che si è travestito da paramedico, affermando di dover raggiungere una sede della Protezione civile dove avrebbe dovuto prestare la sua attività. Fatti gli accertamnenti al terminale, l’uomo è stato multato perchè non girava per motivi di necessità, ma è stato anche deferito all’autorità giudiziaria per le false dichiarazioni rilasciate. Molte le scuse “alimentari”, la ricerca di un prodotto introvabile che c’è solo in un paese vicino. Poi ci sono gli sportivi esagitati: abbiamo dovuto inseguire un podista che sentiva l’esigenza di correre in riva al mare. E poi le scuse di lavoro, che ai controlli si sono rivelate non veritiere». Insomma, i furbetti sono sempre in agguato. Addirittura a Mariglianella, in provincia di Napoli, un pregiudicato di 43 anni è stato pizzicato al volante di un’auto rubata, multato e arrestato, oltre che per essere risultato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, anche per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Controlli a tappeto nella Capitale

Controlli a tappeto nella Capitale per far rispettare i divieti di spostamento. «La cittadinanza in generale ha percepito e compreso il senso delle restrizioni - spiega Massimo Improta, dirigente della Questura di Roma - non staimo segnalando presenza ingistificata in strada di persone. Alcuni sono stati pescati con lo stesso prodotto nelle vicinanze di casa in orari diversi o con false indicazioni di genitori anziani che a una verifica anagrafica anziani non erano. Non bisogna vanificare lo sforzo fatto finora. I nujemri parlano chiaro, siamo in una fase constante dell’epidemia. Una costanza osservanza delle regole dettate dal governo consentirà di sanare questa situazione». Sotto la lente per evitare picnic vietati anche i grandi parchi da villa Borghese a villa Ada, dal parco degli Acquedotti alla pineta di Castefusano.