Coronavirus, perché ora gli eurobond potrebbero tornare in campo

La linea dei paesi rigoristi del Nord Europa

Ne è un esempio la lettera che venne inviata nel marzo 2018 da otto paesi capitanati dall’Olanda in cui si affermava esplicitamente il rifiuto a forme di condivisione del rischio, ad esempio sotto forma di un’assicurazione europea sui depositi bancari, fino a quando i paesi ritenuti fragili non avessero ridotto a sufficienza i loro rischi bancari. Se non si supera questa impasse, difficilmente gli eurobond potranno fare strada. La proposta lanciata dall’ex presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker nel maggio del 2017 puntava proprio a superare questo scoglio. Prevedeva l'emissione di bond sovrani dell'eurozona, ma senza condivisione dei rischi. Non se ne è fatto nulla.

Perché ora gli eurobond potrebbero tornare in campo

Sta crescendo a livello europeo la consapevolezza dei gravi rischi che l’epidemia da coronavirus sta evidenziando sia sulla tenuta dei singoli sistemi sanitari che su quello del suo impatto sull’intera economia del Vecchio Continente. Non è evidentemente un problema solo italiano, perché l’epidemia ora formalmente dichiarata “pandemia” dall’Organizzazione mondiale della Sanità avrà effetti recessivi al momento certi ma difficilmente calcolabili. L’intera Europa potrebbe scivolare in una profonda recessione. Ecco allora che dall'emergenza potrebbero scaturire iniziative condivise, consentendo di superare posizioni pregiudiziali che al momento non hanno più ragion d’essere.

