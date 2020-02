Coronavirus, perché la paura del contagio fa calare le rate dei mutui

«Il ritracciamento degli Eurirs era iniziato già prima del coronavirus, ma questo ne ha accelerato il movimento - spiega Stefano Rossini, ad di MutuiSupermarket.it -. Tutto ciò che causa un rallentamento della crescita globale, e quindi anche in prospettiva dei tassi europei, ha sempre un impatto sui costi dei mutui».

L’andamento degli Eurirs segue infatti da vicino quello dei rendimenti del Bund tedesco. Durante le fasi di tensioni finanziarie gli investitori comprano beni rifugio, quindi anche Bund, e questo fa scendere i rendimenti dei titoli tedeschi e anche i tassi Eurirs. L’effetto finale, lato mutui, è che i nuovi preventivi risultano più vantaggiosi.

Dal preventivo alla stipula il tasso può ballare

Bisogna però fare molta attenzione. Perché i tassi Eurirs - per quanto siano una stima dei tassi in un lontano futuro - sui mercati finanziari possono avere una volatilità elevata. Come del resto insegna quanto accaduto nelle ultime settimane. Quindi non è detto che il tasso risultante dal preventivo esibito dalla banca in questi giorni di inizio febbraio 2020 - e di conseguenza la rata del mutuo collegata - siano poi quelli effettivi. Perché mediamente dalla richiesta alla stipula passano 60-90 giorni, in questo lasso di tempo gli Eurirs possono variare, anche profondamente.

Allora come fare? «Le banche utilizzano tre sistemi per stabiliare quando bloccare gli Eurirs - prosegue Rossini -. Ci sono alcuni istituti che prendono in considerazione l’Eurirs calcolato nel mese in cui viene effettivamente stipulato il mutuo; altre prendono come base l’Eurirs del giorno in cui viene completata l’approvazione reddituale del richiedente (istruttoria, ndr); altre invece congelano ai fini del tasso finale da applicare l’Eurirs del giorno in cui viene presentata la domanda di mutuo da parte del richiedente. Quest’ultimo è il caso da preferire perché l’Eurirs viene praticamente congelato nel momento ideale o comunque quello scelto, come può ad esempio essere in questa fase di calo dei tassi, dal mutuatario. Nelle altre due opzioni invece può passare diverso tempo, 2-3 settimane per il completamento dell’istruttoria, o 2-3 mesi per la stipula effettiva. Tempo che può far cambiare anche sensibilmente gli indici Eurirs rispetto al momento in cui si è mosso il mutuatario per avviare l’iter di nuovo mutuo o surroga».

