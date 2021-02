Coronavirus, perché i tre maggiori produttori di vaccini hanno fallito

Tutto merito della tecnologia

A guidare questa rivoluzione c'è la tecnologia. Quella dell'RNA messaggero (o mRNA), che senza inoculare un virus istruisce il corpo a provocare una risposta immunitaria. L'hanno usata BioNTech- Pfizer e Moderna, ed è stata la chiave del successo dei loro vaccini, perché ha dato un'accelerata impensabile al loro sviluppo rispetto ai tempi più canonici. C'è da dire che il loro successo era tutt'altro che assicurato. Prima della pandemia, nessun vaccino a mRNA era mai stato approvato. E secondo le proiezioni di Moderna, ci sarebbero voluti almeno altri 4 anni prima di ottenere un lasciapassare per un vaccino sviluppato con questa tecnologia. La pandemia ha cambiato tutto. E oggi, a neanche un anno di distanza, sembra probabile che i vaccini a mRNA cambieranno il settore per sempre.

I tre big del mondo dei vaccini, in qualche modo hanno pagato e stanno pagando ancora la loro scelta di fidarsi di metodi già collaudati. Gli sforzi dell'americana Merck si sono basati principalmente sul proprio vaccino contro l'Ebola, e su un candidato sviluppato da una azienda biotecnologica austriaca acquistata l'anno scorso. Ora li ha abbandonati entrambi, dopo i primi test molto deludenti. Il vaccino Sanofi / GSK (del quale l'Italia aveva opzionato 40 milioni di dosi) è invece in ritardato di circa sei mesi sulla tabella di marcia, dopo che ai partecipanti al trial clinico è stata erroneamente somministrata una dose meno concentrata. Errore che è pesato notevolmente sui risultati, che hanno dimostrato una risposta immunitaria più debole nelle persone anziane. Va detto che Sanofi, in queste settimane, ha raggiunto un accordo con Pfizer e produrrà 100 milioni di dosi di questo vaccino per il mercato europeo. E questa potrebbe essere una buona notizia.

Le partnership determinanti

Prima della pandemia, Pfizer e Sanofi avevano entrambe iniziato a dilettarsi con i vaccini a mRNA attraverso le partnership con aziende biotecnologiche. Ma il partner di Pfizer, la tedesca BioNTech, era molto più avanti rispetto al partner di Sanofi, l'americana Translate Bio, che non aveva ancora testato il suo metodo mRNA nelle persone. Quando è esplosa l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, Sanofi ha dato priorità alla tecnologia che utilizza per il suo vaccino antinfluenzale, e questo l'ha costretta a una strada più lunga, iniziando i test sugli esseri umani solo a settembre 2020. GSK, invece, ha deciso di offrire il suo adiuvante (un ingrediente che può essere aggiunto ai vaccini per aumentare la risposta immunitaria) a diversi produttori di vaccini, in particolare a Sanofi. Oggi questo adiuvante è utilizzato dalla biotecnologica canadese Medicago, che sta per entrare nella fase 3 della sperimentazione.

Una nuova fase

Al di là di come andrà a finire questa storia, che comunque sembra solo all'inizio, il mercato dei vaccini sta andando verso una nuova fase, in cui la tecnologia mRNA sembra pronta a prendersi la scena. Anche i big farmaceutici se ne sono accorti, intensificando le loro collaborazioni con aziende biotecnologiche o investendo in biotecnologia. Sanofi ha ampliato la sua partnership con Translate Bio, GSK con la biotech tedesca CureVac: in entrambi i casi c'è l'idea di produrre un vaccino a RNA messaggero che combatta il Covid-19. E allora è molto probabile che nel 2022 i vaccini a mRNA contro il Coronavirus e le sue varianti siano i più diffusi. E la carenza di dosi potrebbe essere solo un ricordo.