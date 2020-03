Coronavirus, la guerra dei prezzi fa precipitare il petrolio del 30%. A picco anche le Borse asiatiche

La guerra dei prezzi mette in gravi difficoltà anche le società Usa dello shale oil, già in crisi di liquidità. Ma ci vorranno dei mesi per veder scendere la produzione a stelle e strisce. La risposta di Riad nell'immediato sembra soprattutto una vendetta nei confronti di Mosca. O una strategia estrema - di incerta efficacia - per costringerla a riconsiderare la sua posizione, tornando a coordinarsi con l'Opec.

Di sicuro per qualsiasi produttore di petrolio (comprese le major occidentali) saranno lacrime e sangue. La stessa Saudi Aramco è crollata in Borsa, scendendo domenica per la prima volta al di sotto del prezzo di collocamento (a 30 riyal contro i 32 dell'Ipo).



Anche per i consumatori l'esito di una guerra dei prezzi potrebbe non essere positivo. Se è vero che fare il pieno costerà (e già costa) di meno, la prospettiva di una forte deflazione durante un periodo di quasi certa recessione non è delle più rosee.