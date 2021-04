Coronavirus, piano vaccini: dalla distribuzione ai ritardi delle regioni, tutto quello che c’è da sapere

N Capillarizzazione della somministrazione, incrementando la platea dei vaccinatori e il numero di punti vaccinali. In campo quindi medici di medicina generale (fino a 44mila), odontoiatri (fino a 60mila), medici specializzandi (fino a 23mila) e farmacisti. In caso di emergenza scenderanno in campo anche team mobili.

Capitolo a parte è quello del potenziamento della rete vaccinale esistente che conta più di 1.733 punti vaccinali (dato in crescita). Per l'allestimento di nuovi centri potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana.

Chi può vaccinarsi

Il Piano vaccini prevede varie fasi e individua per ciascuna, specifiche categorie di cittadini da “mettere in sicurezza” con la somministrazione dei farmaci anti-Covid. Le categorie prioritarie per la Fase 1 sono gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti delle residenze per anziani, e gli anziani over 80. I vaccini indicati sono Pfizer/ Moderna.

La Fase 2 individua sei categorie prioritarie (vaccini indicati: Pfizer/Moderna). Si tratta delle persone estremamente vulnerabili, a prescindere dall'età (1); gli anziani tra i 70 e i 79 anni (2 e 3); le persone vulnerabili under 70 (tra i 16 e i 69anni con aumentato rischio clinico se infettate da Covid) (4); le persone tra i 55 e 69 anni che non presentano rischi specifici (5 e 6).

Il personale scolastico e universitario docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, detenuti e personale carcerario e dei luoghi di comunità e, in generale, gli addetti ai servizi essenziali, cioè la platea della Fase 3 (vaccino indicato: Astrazeneca), non hanno un ordine di priorità predefinito, ma vengono vaccinate in contemporanea alle categorie sopra descritte “in caso di disponibilità di vaccini”. E questo “in maniera da incrementare nel minor tempo possibile il numero di persone in grado di acquisire protezione rispetto all'infezione da SARS-CoV-2”.

La Fase 4, infine, comprende il resto della popolazione over 16 anni, per il quale non verrà utilizzato un vaccino di riferimento specifico ma quello disponibile al momento.Il criterio è dunque essenzialmente quello anagrafico, quindi con precedenza ai più anziani, con un'attenzione prioritaria alle categorie professionali ritenute a più alta probabilità di contagio (medici, infermieri, operatori sanitari, personale Rsa), a chi lavora o vive nei setting a rischio (penitenziari e luoghi di comunità), o svolge un lavoro di particolare rilevanza sociale (docenti e personale scolastico) o garantisce un servizio essenziale (in primis Forze armate, Forze di Polizia).

La situazione regione per regione

In questo quadro generale, è rimasto comunque ampio spazio per le discrezionalità locali nell'ordine di vaccinazione, grazie allo “spazio di manovra” concesso alle Autonomie nel definire l'appartenenza o meno di una professione ai servizi essenziali. Per questo nel mese di marzo in molte regioni si è assistito a una sorta di “corsa al vaccino” tra varie categorie professionali. Per fare un esempio, la Toscana ha considerato la giustizia un servizio essenziale, autorizzando la vaccinazione degli iscritti all'Ordine degli avvocati (qui trovi un approfondimento sul paradosso della giustizia vaccinata a metà).

L'approccio differenziato e i ritardi delle Regioni per la campagna di vaccinazione ha portato alla messa in mora del premier Mario Draghi intervenuto sul tema in Parlamento il 24 marzo. «Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni persistono purtroppo importanti differenze regionali, che sono molto difficili da accettare”, ha spiegato Draghi in Senato. “Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del Ministero della Salute altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale»”.

Nonostante gli sforzi per recuperare, la copertura vaccinale sul territorio sta quindi procedendo a macchia di leopardo. Qui trovi un riepilogo della situazione al 25 marzo, con il dettaglio delle categorie di cittadini che le varie regioni hanno deciso di vaccinare, a partire dalle classi più anziane e, in alcuni casi, anche in difformità dalle indicazioni ministeriali. Questa Bussola di 24+ è invece utile a capire, in chiave comparativa, quali sono le regioni più virtuose ed efficienti per la vaccinazione dei cittadini e quali sono quelle rimaste indietro nella campagna di immunizzazione di massa.La mappa di Lab 24 restituisce una fotografia piuttosto chiara dell'andamento delle vaccinazioni, con aggiornamento in tempo reale su tutti gli indicatori chiave. Per esempio, il numero delle vaccinazioni effettuate giorno per giorno nel nostro Paese, il quadro del numero delle prime e delle seconde dosi somministrate, o il numero dei vaccini fatti da ciascuna Regione o per singola categoria.

Per approfondire

La storia del Coronavirus dall’inizio

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrata attraverso due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale è invece la guida per conosce l’andamento della campagna di somministrazione dei vaccini, anche questa aggiornata quotidianamente.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia ci chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire su tutto quanto c’è da sapere in merito ai vaccini. Su questi temi potete leggere tutte le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento sul Coronavirus La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 ecco l’appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter