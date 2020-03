Coronavirus: piatti caldi e porzioni monouso per i senzatetto In un tessuto urbano sempre più lacerato, cosa succede a chi vive per strada? Lo abbiamo chiesto a Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio di Nicoletta Cottone

L’emergenza coronavirus deve puntare l’obiettivo anche sui poveri. Su chi non ha casa, lavoro, amici. Su chi ha fatto della strada la sua dimora. Oggi più soli di ieri, visto che sono stati sospesi molti servizi di aiuto e di ascolto. Quarantatre mense, 41 gruppi organizzati per le cene di strada, 40 centri stabili dove dormire, 34 servizi doccia dove lavarsi. Cinque tonnellate di alimentari distribuiti ogni settimana, tre tonnellate di abbigliamento. Sono alcuni dei numeri della comunità di Sant'Egidio che raccontano come in Italia vengono aiutate le persone che si trovano in stato di necessità. E che ora hanno a che fare oltre che con i problemi quotidiani legati alla povertà, anche con il coronavirus. Ne parliamo con Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio.



Secondo le ultime stime Istat le persone senza fissa dimora in Italia sono 50.724, di cui 7.709 solo a Roma. In gran parte uomini di circa 44 anni. Il tessuto urbano è sempre più lacerato, cosa succede alle fasce deboli della popolazione con l’arrivo del coronavirus?

«Uno dei problemi che abbiamo in Italia è proprio la rottura dei legami. Legami familiari, legami sociali e anche legami religiosi. Con la crisi della famiglia, di una parte del sistema del welfare, con la disoccupazione. Il coronavirus non fa altro che accentuare questa rottura dei legami, questa tendenza alla separazione o all’isolamento che subiscono le persone più povere, più vulnerabili o in difficoltà. Quindi il problema è cercare - come si sta facendo già da tempo nella comunità di Sant’Egidio - di contrastare ogni tendenza all’esclusione, all’emarginazione, all’isolamento, che non fanno altro che peggiorare la situazione di queste persone, già vulnerabili».

Le misure per contrastare il coronavirus hanno anche ridotto le visite nelle residenze sanitarie assistenziale per anziani e nelle zone gialle gli anziani sono stati invitati a stare a casa. Avete adottato delle misure per cercare di attutire questo strappo?

«Assolutamente sì, per quel che riguarda gli anziani, ma anche le persone con disabilità, che sono ricoverate in queste strutture. Abbiamo adottato il sistema di mandare delle lettere o dei messaggi scritti, o addirittura in alcune zone del padovano, abbiamo fatto sì che entrasse la rete internet in questi istituti per poter comunicare anche con dei videomessaggi. Cerchiamo di essere presenti con i nostri volontari , con i nostri giovani, con i nostri adulti, con persone che già vivevano in uno stato di isolamento, perché chiusi in questi istituti e in questi ricoveri, e che oggi non possono essere visitate, se non in alcuni casi, da familiari stretti. Quindi lettere, messaggi, videomessaggi, tutto quello che si può fare per ovviare alla mancanza di una presenza fisica fra loro. La tecnologia può dare un aiuto».

Fra le conseguenze della crisi coronavirus c'è anche la chiusura dei corridoi umanitari che stavano funzionando molto bene. Si è creata una emergenza migranti che dalla Turchia cercano di raggiungere la Grecia. Cosa dobbiamo attenderci in Italia?

«I corridoi umanitari funzionano molto bene e io penso e spero che il prossimo corridoio di siriani dal Libano possa esserci, visto che i voli Alitalia sono ancora aperti e le nostre persone sono accolte in sicurezza grazie all’aiuto di tante famiglie, associazioni e comunità italiane. Quello che sta succedendo in Grecia è qualcosa di veramente drammatico, che si inserisce in una situazione già particolarmente drammatica. Ora i confini con l’Italia sono chiusi. Noi volevamo portare alcuni minori non accompagnati in Italia, in accordo con il ministero dell’Interno. Ora vedremo se ci sono le condizioni per poterlo fare. Quello che posso dire è che non sono queste persone che portano le malattie, come spesso si era detto in passato. Come abbiamo visto questo virus non nasce in ambienti poveri. É una situazione totalmente inedita, di fronte a cui le frontiere che si alzano poco possono fare. Dobbiamo mantenere la calma, seguire e rispettare le indicazioni che ci vengono date dalle autorità competenti».

Cosa può fare la gente comune per le persone che vivono in strada?

«Può fare molto. Noi non abbiamo mai interrotto le nostre mense, non abbiamo mai sospeso i giri che facciamo per strada in tutte le città italiane del Nord, del Centro e del Sud. Certamente in alcuni posti c’è qualche accortezza in più, si danno delle dosi monouso, sempre con piatti caldi, naturalmente. Con qualche precauzione in più nell’accostarsi. Certamente fare un sorriso, dire una parola non costa niente a nessuno, come dare un aiuto. Le persone che vivono per strada stanno soffrendo particolarmente, perchè ascoltano le notizie come noi, ma si sentono ancora più emerginati, ancora più respinti. Ma tutto questo non ha senso, non ha motivo, se si usano elementari precauzioni che ci consentono di avvicinarci, di dire una parola, di dare un sorriso e di dare anche un aiuto».

