Coronavirus, più contagi e «spie rosse»: la mappa delle 41 province più a rischio

I territori in fascia rossa

Nel suo intervento di mercoledì 24 febbraio in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza aveva detto che «negli ultimi giorni cinque Regioni hanno segnalato la necessità di 25 zone rosse, alcune decise per l’insorgenza di focolai per la variante inglese altre per la presenza di variante brasiliana e sudafricana».

Uno degli ultimi comuni a passare in zona rossa è stato Torrice in provincia di Frosinone che si è aggiunto agli altri tre centri del Lazio già nella fascia di massimo rischio: Carpineto e Colleferro (in provincia di Roma) e Roccagorga (in provincia di Latina). Da giovedì 25 febbraio stessa sorte in Sicilia per due paesi contigui del palermitano, San Cipirello e San Giuseppe Jato (Palermo). Dalla scorsa settimana sono in fascia rossa quattro Comuni della Lombardia: Bollate (città metropolitana di Milano), Mede nel pavese e Castrezzato in (provincia di Brescia) e Viggiù (Varese). In Umbria rossa la provincia di Perugia e il comune di San Venanzo in provincia di Terni. In Piemonte un comune nell’estremo nord della regione, Re, in valle Vigezzo al confine con la Svizzera, è in zona rossa almeno fino a venerdì 26 febbraio. Stessa situazione in Abruzzo per Chieti e Pescara.

Oltre a queste zone ci sono quelle inserite in zona arancione “rafforzata”, alle quali potrebbe aggiungersi a breve l’area metropolitana di Bologna.

Ritardo sui vaccini

Quanto ai vaccini «hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose oltre 1,34 milioni di persone (2,25% della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 1,58% dell’Abruzzo al 4,17% di Bolzano». Ma resta «esigua la copertura degli over 80: su oltre 4,4 milioni solo 380mila (8,6%) hanno ricevuto la prima dose di vaccino e circa 127mila (2,9%) hanno completato il ciclo vaccinale».

«La campagna vaccinale è sotto scacco delle forniture - spiega il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta - ma è necessario accelerare sul fronte delle somministrazioni. Il governo Draghi imponga un netto cambio di passo».