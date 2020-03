Coronavirus, Polo della Cosmesi: «Le aziende dimostrano forza e professionalità» Mentre il Coronavirus sta cambiando radicalmente la situazione delle aziende per gli imprenditori l’imperativo resta uno solo: cercare di salvare il proprio business e i posti di lavoro di Marika Gervasio

A raccontare la situazione, Matteo Moretti, presidente del Polo della Cosmesi, l’associazione cremasca che riunisce oltre 80 imprese della filiera produttiva cosmetica, molte delle quali sono concentrate proprio in Lombardia, una delle regioni più colpite dall’emergenza.



Com’è cambiata la vita in azienda in queste ultime settimane?

Radicalmente e in modo inaspettato: ci siamo trovati a far fronte ad un'emergenza globale, imprevista e imprevedibile. Il pensiero è corso subito ai collaboratori e alle loro famiglie, a come preservare la loro salute e incolumità, ma al contempo, da imprenditore, ho dovuto affrontare anche una quotidianità lavorativa fatta di: fake news, dubbi, paure, screening delle temperature, mascherine di protezione, gel igienizzanti, controlli costanti, niente voli né strette di mano.

Un modo di essere, di lavorare, di vivere a cui nessuno ci aveva preparato, ma con il quale abbiamo dovuto presto imparare a convivere.



Come avete reagito all’emergenza?

In questa situazione così problematica una cosa è stata subito chiara: non era possibile fermarsi in attesa di aiuti dal mondo politico o dalle istituzioni, occorreva reagire e andare avanti. E così abbiamo fatto: non ci siamo fermati e la produzione è continuata. Dove è stato possibile abbiamo portato avanti il lavoro in essere e confermato gli appuntamenti presi, adottando tutte le misure a tutela della salute dei collaboratori e dei clienti, e dove non è stato possibile continuare nell’operato quotidiano come facevamo prima ci siamo attrezzati con turni, mail, smart working e conference call.



Che cosa si sentirebbe di dire ai tanti imprenditori che come lei stanno vivendo questa situazione?

Dare consigli è sempre difficile, ma sicuramente la strada è quella di rimboccarsi le maniche e reagire. Subito. I conti si faranno più avanti; ora è il momento di essere determinati e coesi, fare fronte comune, aiutarsi se occorre. Il networking, d’altronde, serve proprio a questo. È importante rassicurare i clienti, soprattutto all'estero, che la merce non è contaminata e che le aziende italiane stanno lavorando senza interruzioni. Non solo. Per garantire l'incolumità di tutti sono state adottate immediatamente tutte le misure di prevenzione e le prescrizioni igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute e dal Governo. L’attenzione è altissima.