Coronavirus, Salvini al Quirinale da Mattarella. Borrelli: 528 contagi e 14 morti. 42 persone guarite

12:08 Musumeci: meglio se i turisti dal Nord non vengono

«La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c'è un focolaio. Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero». Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci.