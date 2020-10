Coronavirus, i positivi a casa sono 100mila, ma i nuovi infermieri solo poche centinaia Attivate metà delle Unità speciali che devono garantire le cure domiciliari ai malati di Covid. Assunte poche centinaia di infermieri di famiglia sui 9.600 previsti a maggio dal decreto Rilancio di Marzio Bartoloni

Coronavirus: il bollettino del 16 ottobre - I dati di oggi

Attivate metà delle Unità speciali che devono garantire le cure domiciliari ai malati di Covid. Assunte poche centinaia di infermieri di famiglia sui 9.600 previsti a maggio dal decreto Rilancio

3' di lettura

Dopo la trincea degli ospedali e dei preziosi posti letto in terapia intensiva le cure a casa sono state l’altra spina nel fianco della prima ondata, ma a 8 mesi dall’emergenza sembra che la lezione non sia stata ancora appresa. Mancano ancora in diverse Regioni e nei numeri previsti - ne sarebbero state attivate solo metà - le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale nate con il compito di seguire i casi sospetti o conclamati di Covid-19 direttamente a casa.

Ancora più fallimentare l’operazione per assumere 9.600 infermieri di famiglia, previsti a maggio nel decreto Rilancio che ha stanziato quasi 1 miliardo per il 2020 e il 2021. Queste nuove assunzioni dovevano potenziare il territorio diventando una nuova figura di riferimento per le famiglie, a partire dall’emergenza Covid. Ma al momento ne sarebbero stati assunti non più di poche centinaia in un drappello di Regioni.

Assistenza in isolamento domiciliare

Il 16 ottobre i malati di Covid in casa in isolamento domiciliare hanno superato quota 100mila (100.496) e per loro le giornate in molti casi sono segnate dalle infine attese di una telefonata dell’Asl per decidere un tampone o monitorare il proprio stato di salute. Di altro c’è poco o nulla, a partire appunto dalle Unità speciali di continuità assistenziale, le famigerate Usca, micro-team composti da 4-5 tra medici e infermieri dotati di tutte le protezioni e immaginate nel pieno dell’emergenza nel marzo scorso per fornire la prima assistenza bussando a casa dei malati di Covid.

Di monitoraggi ufficiale e recenti su quante sono le Usca non ce ne sono, anche se prima dell’estate il numero era di circa 600 complessive attivate in 15 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Sicilia, Toscana, Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Calabria). Un numero basso, circa la metà di quanto aveva previsto il decreto sulla Sanità (14/2020) emanato in fretta e furia a marzo dal Governo e voluto dal ministro della Salute Roberto Speranza per provare ad arginare la prima ondata.

Quel decreto aveva stanziato i fondi e stabilito che ogni Regioni mettesse in pista una Usca ogni 50mila abitanti - quindi in tutto 1.200 - entro un mese e dunque entro lo scorso aprile. Ma queste unità speciali sono partite in ritardo inserendo oltre ai medici di continuità assistenziale anche assunzioni di giovani medici a tempo determinato. Tra l’altro nel decreto Rilancio di maggio scorso sono stati stanziati altri 60 milioni per potenziare le Usca, ma di nuove attivazioni da allora non ne risultano.