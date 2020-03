Coronavirus, assunti 20 mila medici e infermieri, possibile requisire alberghi per quarantene Il Governo mette in pista altri strumenti eccezionali come l’assunzione di circa 20 mila medici e infermieri per far fronte alla situazione d'emergenza

È in arrivo un nuovo decreto legge sull’emergenza coronavirus. Di fronte alla recrudescenza dell’epidemia il Governo mette in pista altri strumenti eccezionali: assunzione di migliaia di medici, centralizzazione degli acquisti del materiale sanitario, ricorso dove necessario alle strutture e al personale della Sanità privata, fino alla possibilità di requisire alberghi per attuare le quarantene dei casi sospetti o costruire senza vincoli edilizi e di accreditamento nuove «aree sanitarie» all’interno o all’esterno degli ospedali.

Assunti 20mila medici e personale sanitario

Con il provvedimento il governo provvederà all'assunzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d'emergenza, anche in considerazione del fatto che - lo ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro - ci sono tra i 200 e i 250 sanitari che non possono svolgere il loro lavoro in quanto o positivi al coronavirus o tra i contatti stretti dei contagiati. Potranno essere assunti con contratti di sei mesi senza concorsi. Si potranno reclutare anche medici in formazione all'ultimo anno di specializzazione e «personale medico e infermieristico» in pensione.

Possibile requisire alberghi per quarantene

Tra le misure più clamorose, la possibilità per i prefetti di «requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare» quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. Si prevedono anche delle “indennità di requisizione” sulla base di criteri stabiliti da un successivo Dpcm su proposta del ministro dell'Economia.

Possibili 'reparti' temporanei

Non solo. Per gestire l'emergenza Coronavirus le Regioni potranno «attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private». Le opere potranno essere realizzate in deroga e i lavori potranno iniziare

contestualmente alla presentazione delle domande.

In campo anche sanità privata

Anche la sanità privata sarà chiamata a dare il suo contributo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto previsto nella bozza del decreto legge sulla sanità, le Regioni sono autorizzati ad acquistare «ulteriori prestazioni» dalle strutture private che saranno anche «tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature» richiesti da «Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto» quando manchi il personale perché «ricoverato» o in quarantena per il contagio da Covid-19.