Coronavirus: Posso vietare alla colf di uscire? Devo pagare la baby sitter se non viene più? Ecco 10 cose da sapere Ora che tutta l’Italia è blindata per il lavoro domestico, si stanno chiedendo tante famiglie italiane, come ci si comporta? Ecco una serie di domande e risposte elaborate con la collaborazione di Domina di Francesca Barbieri

Da oggi tutta l’Italia è “blindata”: fino al 25 marzo resteranno aperte solo farmacie, generi alimentari di prima necessità, le imprese con alcune restrizioni. Per il lavoro domestico, si stanno chiedendo ora tante famiglie italiane, come ci si comporta? Ecco 10 domande e risposte elaborate con la collaborazione di Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico.

Il vademecum dell'associazione Domina per il lavoro domestico Visualizza

1) Le colf e badanti non conviventi devono restare a casa propria o possono continuare a lavorare dalla famiglia che le ha assunte?

«L’indicazione che stiamo dando alle famiglie - risponde Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina - è di sospendere l’attività, salvo casi eccezionali, come atto di responsabilità e per dare attuazione alle disposizioni introdotte dal Governo italiano». Ci sono famiglie che lo stanno facendo e continuano a retribuire la colf, altre che si accordano tra di loro per sospendere l’attività e recuperare le ore perse una volta finita l’emergenza.

2) Se la colf vuole continuare a lavorare e la famiglia vuole sospendere come ci si regola?

Posto che la soluzione migliore sarebbe quella di trovare un accordo, possibilmente scritto, in cui si sospende l’attività con l’impegno di recuperare più avanti le ore perse, se la colf insiste per venire la famiglia potrebbe tentare la strada di ferie, visto che nel lavoro domestico non esiste il congedo ordinario. E se il lavoratore non ha ferie? Si possono anticipare, garantendo così una retribuzione al dipendente senza dover interrompere il rapporto di lavoro.

In questo settore non esistono permessi per questo tipo di situazione se non quelli non retribuiti che permettono di non lavorare e non percepire la retribuzione, senza perdere il lavoro. «L'indicazione che diamo a tutte le famiglie che non hanno esigenze di assistenza indifferibili (quindi a cui possono rinunciare) - spiegano da Assindatcolf, altra associazione di datori di lavoro domestico - è quindi quella di considerare l'assenza da lavoro come periodo di ferie. Una soluzione che se da una parte evita il licenziamento, dall'altra scarica il problema sui lavoratori. È questo il motivo per cui da quando è iniziata questa emergenza stiamo chiedendo al Governo di allargare la cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori domestici. Il ministro Nunzia Catalfo ha annunciato che sarà per tutti, auspichiamo di poterne trovare conferma per il nostro settore nel provvedimento».

LAVORATORI DOMESTICI REGOLARI

3) È possibile licenziare?

«Vista la situazione attuale - risponde Gasparrini di Domina - si ritiene possibile il ricorso al licenziamento per giusta causa. Con l’interruzione del rapporto di lavoro la colf potrà percepire l’indennità di disoccupazione Naspi, ma deve trattarsi di un’estrema ratio».

In caso di licenziamento in generale bisogna rispettare i termini del preavviso che varia da 8 a 15 giorni in base all’anzianità. Tuttavia se ricorre la giusta causa di licenziamento il preavviso non si applica.

In caso di licenziamento al collaboratore domestico va pagata anche la liquidazione.