Coronavirus, Prada rimanda la sfilata di Tokyo, Chanel cancella lo show in Cina

Il momento, dunque, continua a essere critico. E sotto molteplici aspetti. Le fiere che si sono aperte a Milano nel weekend (Micam e Mipel) hanno già annunciato perdite in partenza (nel caso di Micam, circa 3mila visitatori in meno), mentre il Salone del Mobile di Milano (che coinvolge, tra gli altri, numerosi marchi del settore lusso e moda) potrebbe dover fare a meno dei circa 35mila cinesi che ogni anno vengono a Milano per partecipare alla manifestazione.

La fashion week si apre con uno stilista cinese

Intanto proprio questa sera ad aprire il calendario ufficiale della fashion week milanese sarà un designer cinese, Han Wen. Subito dopo lo show sarà inaugurata ufficialmente l’iniziativa “China, we are with you”, già presentata dal presidente della Camera della Moda Carlo Capasa.

Nessun cambiamento per le altre sfilate Resort e Cruise

Giappone e Cina sono stati per anni mete delle maison per le loro sfilate-evento: un po’ per le location spettacolari (Fendi nell’ottobre 2007 aveva sfilato sulla Grande Muraglia, Louis Vuitton, nel 2017, nella foresta di Kyoto) un po’ per le clientele abbienti e interessate ai marchi del lusso. Quest’anno, invece, avendo programmato gli show ben prima dell’inizio dell’epidemia, le aziende avevano già optato per location diverse: Max Mara sfilerà a San Pietroburgo, Gucci a San Francisco, Chanel a Capri, Hermès a Londra. E, ad oggi, date e luoghi delle sfilate non hanno subito cambiamenti.