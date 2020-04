Coronavirus, il primo maggio Trump vuole riaprire l’America

I cattivi dati congiunturali del mese di marzo e i pessimi conti trimestrali delle banche ieri hanno mandato in tilt mercati finanziari. I consumi sono il motore della crescita americana: a marzo le vendite al dettaglio secondo i dati del Dipartimento al Commercio hanno registrato il maggiore calo di sempre dal 1992, da quando i dati vengono registrati mensilmente: -8,7%, a febbraio il calo era stato dello 0,4%, a causa della serrata dei negozi e del 90% degli americani chiusi in casa per il coronavirus. L'indice manifatturiero americano nel medesimo periodo ha mostrato il peggiore risultato da 74 anni secondo la Fed, dal febbraio 1946: -6,3 per cento.

New York che è il centro della pandemia è anche la più colpita dalla frenata dell'economia: l'Empire State Manufacturing Index di aprile, reso noto ieri, è crollato a -78,2 punti, molto peggio del -32,5 previsto dagli economisti. La peggiore lettura dell'indice era finora di -34,3 registrata durante la crisi finanziaria del 2008.

Dopo che New York ha aggiunto 3.700 morti al conto totale delle vittime del Covid-19 il governatore Andrew Cuomo ha annunciato l'obbligo per tutti gli abitanti di New York e dello stato di indossare la mascherina in pubblico. Cuomo continua a lamentare la scarsità di risorse rispetto all'emergenza in corso e l'insufficienza del pacchetto di aiuti federali da 2,2 miliardi del Cares Act. Secondo il governatore, considerato il numero esponenziale di casi, un malato di coronavirus nel suo stato ha a disposizione 12mila dollari di aiuti federali, contro i 379mila dollari disponibili per ogni malato in stati meno colpiti come il Nebraska.

Ritardano intanto gli aiuti per gli americani. A partire dall’assegno di 1.200 che arriverà tra qualche settimana, rispetto a quanto annunciato, a causa della decisione di Trump di firmarli, che ha prolungato i tempi delle procedure. Da metà marzo 17 milioni di americani hanno presentato la domanda di disoccupazione. Molti di loro sono in attesa dell'assegno di 1.200 dollari per pagare le bollette, l’affitto o per fare la spesa: una delle decisioni contenute nel pacchetto di aiuti federali da 2.200 miliardi. Tutti gli adulti un reddito lordo annuo fino a 75mila dollari, e che pagano le tasse con i dati bancari forniti direttamente all'Internal Revenue Service (Irs), l'agenzia di riscossione del Tesoro, a partire dal 13 aprile avrebbero dovuto ricevere l'assegno.

Ma c'è stato un ritardo all'ultimo minuto causato dalla decisione di Donald Trump di apporre la sua firma in calce a ognuno degli assegni destinati agli americani, una decisione presa per rimarcare, nell’anno elettorale, la paternità di quell’aiuto. Secondo quanto fanno sapere diverse fonti dell'Irs l'assegno ritarderà di qualche settimana: il team degli informatici della riscossione Usa hanno dovuto riprogrammare i cambiamenti della stampa, attendere l'approvazione del Tesoro, prima di inviare il file per la stampa al Bureau of Fiscal Service. La decisione è stata denunciata dal senatore democratico Ron Wyden, che fa parte della Commissione finanze: «Donald Trump sta ritardando i pagamenti in contanti a milioni di americani che lottano per pagare l'affitto o fare la spesa solo per alimentare il suo ego».