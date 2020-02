Coronavirus, primo morto a Hong Kong. Hyundai ferma gli impianti

8:23 Borse Cina: rimbalzo dopo avvio debole, Shanghai chiude a +1,4% e Shenzhen a +1,8%

I mercati azionari della Cina continentale hanno cercato il rimbalzo dopo un'apertura ancora in calo e il lunedì nero, prima sessione di riapertura dopo la lunga pausa (dal 24 gennaio) durante le vacanze di Capodanno lunare in cui si sono dovute misurare con le paure per il coronavirus e il suo impatto economico. L'indice composito della Borsa di Shanghai ha aperto in calo del 2,23% a 2.685,27 punti, mentre la Borsa di Shenzhen del 3,48% a 1.552,96 punti. Ma i due mercati hanno limitato rapidamente le loro perdite per poi chiudere in positivo. Shanghai ha chiuso in progresso dell'1,4% a 2.748,38 punti e Shenzhen ha guadagnato l'1,8% a 1.638,02 punti. Anche la Borsa di Tokyo è riuscita ad archiviare una seduta positiva, cancellando le perdite dell'apertura. L’indice Nikkei dei titoli guida ha chiuso in progresso dello 0,5%, mentre l'indice Topix ha guadagnato lo 0,69% a 1.684,24 punti.