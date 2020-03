Coronavirus, dal principe Carlo a Tom Hanks: i personaggi famosi contagiati

Positivi al Covid 19 l’ex ministro e deputato del Partito Democratico Luca Lotti, la viceministra dem dell’Istruzione Anna Ascani e il vice-ministro della salute Pierpaolo Sileri (M5s). Tutti hanno dichiarato di stare bene.

Lucia Bosè, attrice icona del cinema italiano è morta a 89 anni per complicanze da coronavirus. Mentre Giuliana De Sio adesso è guarita, ma ha annunciato di aver contratto il coronavirus in una delle sue tournèe teatrali ed è stata ricoverata per due settimane all'ospedale Spallanzani a Roma.

Tra i calciatori Daniele Rugani della Juventus è stato il primo ad essere risultato positivo al coronavirus seppur asintomatico, causando così l'isolamento di tutta la squadra. Positivi anche il calciatore della Sampdoria Manolo Gabbiadini e quello della Juventus Paulo Dybala.

Stessa sorte per il dirigente ed ex calciatore del Milan Paolo Maldini.

Tra i personaggi noti risultati positivi, il popolare giornalista Nicola Porro (in via di guarigione) e il celebre conduttore televisivo Piero Chiambretti. Le sue condizioni appaiono buone, mentre non ce l'ha fatta sua mamma Felicita, la prima tra i due ad aver contratto il virus. Morto il 15 marzo 2020 il grande architetto di fama internazionale Vittorio Gregotti, anche lui vinto dal coronavirus.

