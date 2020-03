Coronavirus, progressi al Senato Usa per il maxi piano di stimoli da 2mila miliardi Trump conferma l’accordo vicino sul provvedimento dopo i due voti contrari. Il bazooka di Powell e il G-7 in streaming dei ministri finanziari dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Coronavirus, Trump: "Allarme recessione"

NEW YORK - Il maxi-piano di aiuti da 2mila miliardi di dollari proposto da Trump contro il coronavirus è incagliato al Senato, ma potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore secondo il Washington Post dopo una giornata di notizie contrastanti e la seconda bocciatura in aula. Donald Trump ha confermato che l'accordo è vicino.

Doppia bocciatura

Sono necessari 60 voti favorevoli, una maggioranza di tre quinti rispetto ai 100 senatori, per far avanzare il provvedimento. Domenica 22 marzo nella prima votazione il risultato è stato di 47 voti favorevoli e 47 contrari. Lunedì ci hanno riprovato. Il leader della minoranza democratica Chuck Schumer nella giornata ha parlato troppo presto di un accordo raggiunto: alla conta dei voti il provvedimento ha ricevuto una seconda bocciatura, con 49 voti favorevoli e 47 contrari. Ma i negoziati sono andati avanti fino a tarda sera quando sarebbero emersi progressi verso un’intesa.

Aiuti ad adulti e bambini

I dettagli del piano restano fluidi, ma il provvedimento di stimoli contro il coronavirus comprenderebbe un assegno da 1.200 dollari per gli adulti e di 500 dollari per i bambini, circa 850 miliardi tra prestiti agevolati e aiuti per le aziende dei settori più colpiti dalla crisi, , stati e città. Ci sarebbero anche significativi aumenti di spesa per i contributi di disoccupazione, così come per gli ospedali e gli operatori sanitari in prima linea nell'emergenza.

Firma entro la settimana?

Il ritardo nell'approvazione del maxi pacchetto al Senato potrebbe rendere difficile l'obiettivo di Trump di firmare il provvedimento questa settimana. Le regole del Senato impongono che la convergenza debba “maturare” su una maggioranza di tre quinti dell'assemblea per un intero giorno di dibattito, prima che si possa votare in via definitiva il provvedimento, a meno che la Camera alta non decida di votare il disegno di legge prima all'unanimità.