Coronavirus, pronto il respiratore Ferrari-IIT: «Dall’idea al prodotto in 35 giorni» La scuderia e l’istituto di ricerca hanno ideato un ventilatore polmonare. Il progetto è open: aziende da tutto il mondo già in contatto per costruirlo di Antonio Larizza

Si chiama FI5. «F» come Ferrari, «I» come Istituto italiano di tecnologia (IIT) e «5» come le settimane che sono passate dall’avvio del progetto all’accensione del primo prototipo. È un ventilatore polmonare che potrà essere utilizzato dalle strutture ospedaliere per affrontare l’emergenza da COVID-19.

FI5 è stato progettato in tempi record da Ferrari e IIT per essere facile da usare e da assemblare e in grado di ottimizzare il consumo di ossigeno, ma anche per essere prodotto in serie utilizzando materiali di facile reperibilità, così da avere costi di produzione di gran lunga inferiori a quelli dei ventilatori polmonari presenti sul mercato.

Dall’idea al prodotto in 35 giorni

Il risultato del lavoro congiunto tra la casa di Maranello e l’istituto di ricerca genovese è un caso perfettamente riuscito di trasferimento tecnologico della ricerca. «Si tratta – spiega Giorgio Metta, direttore scientifico IIT – di un progetto che nasce da una forte esigenza sociosanitaria alla quale abbiamo dato risposta in tempi rapidissimi. Contagiati dalla velocità Ferrari, abbiamo progettato e realizzato il prototipo in cinque settimane».

Progetto «open» a disposizione di tutti

Ora, le specifiche tecniche di FI5, i disegni, il firmware, il software e la lista dei suoi componenti sono ora a disposizione in modalità “open source project”: questo significa che chiunque potrà produrlo, in qualsiasi parte del mondo.

Sono già in corso contatti tra Ferrari, IIT e diverse aziende italiane e straniere (in particolare attive in Messico e Stati Uniti), per procedere alla certificazione e alla distribuzione. IIT, inoltre, sfrutterà la rete dei centri di ricerca europei per veicolare il progetto sul network DIH-HERO, dedicato alle tecnologie robotiche in sanità.