Coronavirus, i protocolli aziendali: rimpatri e isolamento dei manager I dati di Sicuritalia: in due giorni rientrati 1.500 lavoratori nazionali. L’azienda in Cina segue 30 aziende, dove lavorano 3mila addetti nei settori tessile, farmaceutico, energetico e alimentare. Una decina di queste attività ha sedi nei territori vicino a Wuhan di Sara Monaci

2' di lettura

L’allarme delle aziende per il coronavirus ha spinto Sicuritalia, leader italiano nel campo della sicurezza (650 milioni di ricavi, 15mila dipendenti e 100mila clienti), a realizzare in dieci giorni un piano di evacuazione di 1.500 lavoratori, che dalle zone vicine a Wuhan hanno chiesto di rientrare in Italia. Nel frattempo, altrettanti lavoratori vengono gestiti in Cina con un protocollo già messo a punto negli anni della Sars, tra il 2002 e il 2003, e ora implementato, che prevede l’isolamento dei manager e la riduzione dei contatti personali.

In Cina 30 aziende con complessivi 3mila addetti

Sicuritalia in Cina segue 30 aziende, dove lavorano 3mila addetti nei settori tessile, farmaceutico, energetico e alimentare. Una decina di queste attività ha sedi nei territori vicino a Wuhan. Dalla fine di gennaio ad oggi il panico si è diffuso e 1.500 connazionali hanno deciso tornare prima che iniziasse il blocco dei voli. In due giorni, prima che la decisione delle autorità cinesi fosse ufficiale, sono stati tutti rimpatriati tra il 29 e il 30 gennaio. «Siamo riusciti a capire l’andamento della situazione con un po' di preavviso grazie alle fonti locali, oggi più numerose rispetto agli anni della Sars», spiega Lucio Mattielli,Chief security officer del gruppo Sicuritalia.

Protocollo emergenze

Per tutti gli altri addetti rimasti in Cina, in parte italiani e internazionali e in parte cinesi, è partito il protocollo per la gestione delle emergenze sanitarie, della durata di almeno 14 giorni (il tempo di incubazione della malattia).

Continuità produttiva

Prima di tutto l’obiettivo è la salvaguardia del top management, per assicurare la continuità della produttività. I vertici aziendali sono stati dunque “distaccati”: i lavoratori - cinesi in particolare - utilizzano in questo momento strumenti informatici per lavorare da casa o in luoghi sicuri se hanno mostrato di avere anche solo lievi sintomi influenzali.

I personale viaggiante è sottoposto a un piano di quarantena: lavora nei piani terra e non può utilizzare l’ascensore.

Gestita 1.000 chiamate al giorno

Negli uffici sono state diffuse mascherine e nei corridoi sono stati installati distributori di disinfettanti, con tanto di controlli costanti della temperatura corporea. Negli ultimi 10 giorni Sicuritalia ha dovuto gestire mille chiamate al giorno e nelle prossime settimane la consulenza verrà estesa ad altre 25 aziende tra Milano e Roma. Il primo invito degli esperti di sicurezza è di non farsi prendere dal panico, perché, per quanto può sembrare strano, dice Mattielli, «il rischio è sopravvalutato. Utilizzando accortezze e “mitigazioni” si può continuare a viaggiare e lavorare».