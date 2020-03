Coronavirus, la quarantena forzata sulle navi per la scienza non ha senso

«Il settore crocieristico è uno dei più avanzati e all'avanguardia in ambito di tutela della salute – spiega Neil Palomba, direttore generale Costa Crociere -. Come Costa ci siamo attivati da subito, appena l'emergenza è scattata in Cina, perché la nostra priorità è la salvaguardia e la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro equipaggio».

Soprattutto, a fare la differenza sono le capacità di risposta all'evoluzione del quadro, sulla scorta di nuove informazioni che si rendono disponibili. A partire dal 22 febbraio, quindi, in considerazione della situazione epidemica del virus in alcune città italiane, Costa Crociere ha anche deciso di negare l'imbarco a tutti quei clienti che iniziano il loro viaggio da una di queste città (e in particolare Casalpusterlengo (LO), Codogno (LO), Castiglione D'Adda (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), Somaglia (LO), Bertonico (LO), Terranova dei Passerini (LO), Castelgerundo (LO), San Fiorano (LO) in Lombardia e Vo' Euganeo (PD) in Veneto) e altre città che dovessero essere aggiunte in futuro nell'elenco pubblicato dal ministero della Sanità e dalle autorità sanitarie competenti.

Inoltre, tutte le escursioni disponibili per gli ospiti non includono visite a località nelle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto. Infine, dal 27 febbraio, sono state introdotte limitazioni all'imbarco anche per ospiti, visitatori o membri dell'equipaggio di qualsiasi nazionalità che negli ultimi 14 giorni abbiano viaggiato da, verso o attraverso Giappone, Iran, Taiwan o Vietnam e riportino febbre, tosse o difficoltà respiratorie.

Cosa si fa sulle navi

I protocolli di igiene di routine a bordo delle navi, già rigorosi, sono stati ulteriormente innalzati con particolare attenzione ai protocolli di sanificazione e all'uso di disinfettanti efficaci contro il Coronavirus. Sono state anche aumentate le stazioni di sanitizzazione nelle aree comuni, nonché realizzati materiali per ricordare ai passeggeri le buone norme di comportamento.

Infine, il dipartimento medico della Compagnia di terra e di bordo è ovviamente “addestrato” per questo tipo di situazione e raccoglie le eventuali richieste di informazione dei croceristi. Insomma: ci si è preparati ad affrontare il prossimo futuro.