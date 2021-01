Coronavirus, quarantena in hotel e riconoscimento facciale per chi arriva nel Regno Unito. A Los Angeles 1 su 10 ha contratto il virus

10:17 Alla Svizzera 7,5 milioni di vaccini Moderna

Moderna consegnerà alla Svizzera 7,5 milioni e mezzo di dosi di vaccino, mettendo il Paese tra i primi per numero di persone vaccinate. «Se tutto andrà come previsto, poco meno della metà della popolazione potrebbe essere curata con il nostro vaccino entro l’estate», ha dichiarato Dan Staner al giornale SonntagsBlick. Staner ha detto inoltre che la Svizzera non otterrà un trattamento privilegiato perché è stato il primo Paese a scegliere Moderna come fornitore. «Ogni Paese merita lo stesso trattamento». Oltre al vaccino di Modena, i regolatori svizzeri hanno approvato anche quello di Pfizer con il partner BioNTech e stanno ancora esaminando il vaccino di AstraZeneca. La Svizzera, con una popolazione di 8,6 milioni di abitanti, ha ordinato 15 milioni di dosi di vaccino in totale dopo aver messo da parte 400 milioni di franchi svizzeri (449 milioni di dollari) per le iniezioni.