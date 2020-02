Coronavirus, 492 morti. L’Oms: 99% dei casi in Cina

10:17 A Fiumicino proseguono i controlli sui passeggeri

Proseguono per il secondo giorno all'aeroporto di Fiumicino i controlli della temperatura corporea per tutti i passeggeri in arrivo. Gli accertamenti sono stati potenziati ulteriormente da ieri pomeriggio grazie ai nuovi termoscanner in dotazione ad Aeroporti di Roma - apparecchiature di ultima generazione che si aggiungono a quelli già disponibili nel "corridoio" sanitario allestito nel 2016 - e al supporto del personale sanitario. Non si stanno comunque registrando file, né particolari disagi per i passeggeri, che per farsi rilevare la temperatura devono fermarsi solo per due secondi in corrispondenza dei termoscanner posizionati in alto e del tutto simili a delle telecamere.