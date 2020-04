Fase due Coronavirus, monitoraggio ogni 15 giorni: con R con 0 sopra 1 tornerà la zona rossa

Quattro step verso un nuovo lockdown

In particolare, nel documento gli esperti parlano di 4 step, con la Fase 2 divisa in “Fase 2a” e “Fase 2b”. Il presupposto per partire è che ogni Regione abbia superato «gli standard minimi di qualità della sorveglianza epidemiologica: in sostanza deve far registrare un miglioramento del 60% su scala mensile del numero delle terapie intensive, dei ricoverati - i due indicatori che stabiliscono quanta pressione c’è sui sistemi sanitari - dei contagiati totali e di quelli in auto isolamento. Solo una volta soddisfatti questi requisiti si passa alla “Fase 2a” che prevede, appunto, «stabilità di trasmissione e servizi sanitari non sovraccarichi» ma anche la capacità di effettuare tempestivamente i tamponi a tutti i casi sospetti, di garantire risorse adeguate ai sistemi di contact tracing e quella di avere disponibilità di luoghi per isolamento e quarantena. Il mantenimento di un trend stabile o il miglioramento dell’insieme di standard epidemiologici porterà al passaggio alla fase 2b dalla quale si potrà uscire solo quando ci sarà un «accesso diffuso ai trattamenti e/o un vaccino sicuro ed efficace». Solo dopo aver verificato il mantenimento di questa situazione, si

arriverà all’ultimo step: la fine della pandemia.

Le zone rosse

Ma gli scienziati avvertono: nel caso in cui non fossero soddisfatti completamente i criteri per un passaggio da una fase a un’altra - soprattutto tra la Fase 2a e la 2b, c’è solo una strada: individuare «misure sub regionali», vale a dire le «zone rosse», per contenere la nuova diffusione del virus e, qualora non fossero sufficienti, «ritornare alla fase uno di lockdown».

I Covid hospital

Uno dei parametri che saranno presi in considerazione è quello della disponibilità di posti nelle strutture destinate ai malati Covid-19. I posti in terapia intensiva attivati finora, in pochi mesi sono passati da poco più di 5mila a 9mila. Ogni Regione dovrà individuare i Covid hospital dedicati all’emergenza (o almeno quei reparti separati dagli altri per evitare possibili contatti tra i malati di Covid e gli altri pazienti).

Arcuri: «Abbiamo le mascherine per gestire la fase due»

Un altro aspetto da valutare è la diffusione delle mascherine tra la popolazione. Il Dpcm sulla fase due prevede che «possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso». La disponibilità di questi dspositivi sul territorio rappresenterà un’altra “soglia sentinella”. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza che fissa il prezzo fisso delle mascherine, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. L’ordinanza si compone di un solo articolo: «il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali - è scritto - non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto». Nei giorni scorsi Arcuri ha assicurato: «Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2», sottolineando che sono stati distribuiti 138 milioni di mascherine e che le Regioni hanno 47 milioni di mascherine nei magazzini. Arcuri ha poi annunciato che è stato siglato un accordo con 2 imprese italiane per realizzare 51 macchinari che produrranno tra 400 e 800mila mascherine al giorno. Macchine che lo Stato acquisterà. «Arriveremo presto a produrre almeno 25 milioni di

mascherine al giorno», ha concluso.

