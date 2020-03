Coronavirus, raddoppiano le richieste di integratori: Aboca lavora a pieno ritmo L’azienda è impegnata in 18 studi clinici, ma la crisi sanitaria sta spingendo l’impegno su prime vie respiratorie e difesa dell’organismo di Silvia Marzialetti

«La crisi sanitaria di questi giorni sta facendo raddoppiare, in alcuni casi triplicare, le richieste di integratori alimentari per le difese dell’organismo e correlati a problemi di ansia, stress e riposo notturno, oltre che di prodotti rientranti nella nostra area terapeutica principale, ovvero la protezione delle prime vie respiratorie».

A parlare con Il Sole 24 Ore Radiocor è Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, leader nello sviluppo di prodotti per la salute naturali e biologici. Nel quartier generale di San Sepolcro si lavora a pieno ritmo. L’azienda – classificata come agricola e che nel 2018 ha scelto il modello giuridico della società benefit – è impegnata anche nelle prove sperimentali di un disinfettante per le mani.

«Il nostro know how –prosegue Valentina Mercati, vicepresidente del gruppo e direttore marketing– ricade in trentadue famiglie di brevetti nazionali e internazionali e al momento l’azienda è impegnata in diciotto studi clinici. Ma la crisi sanitaria di questi giorni ci sta spingendo a rivolgere tutto l’impegno sulla nostra area terapeutica principale».

Fatturato 2019 a 228 milioni di euro –con un tasso di crescita media ponderato annuo (Cagr) del 14% – e una crescita stimata del 10-12% nel 2020, Aboca opera in sedici Paesi esteri, dove sviluppa oltre il 35% del fatturato. «Lavoriamo intensamente in Germania, con un modello di sviluppo che impiega in loco oltre 30 persone; nel 2019 abbiamo quasi raddoppiato il fatturato in Francia e cresciamo fortemente in Spagna e Polonia», spiega Mercati.

Recentemente l'azienda toscana ha anche aperto una filiale in Argentina e inaugurato la distribuzione in Turchia e Israele.



La produzione di Aboca – che nel 2019 ha ricevuto la certificazione BCorp – si basa sulla lavorazione di settanta specie di piante officinali, distribuite su 1750 ettari di piantagioni, tra Toscana e Umbria (in Valtiberina, Valdichiana e Casentino). «La nostra agricoltura è 100% biologica e disciplinata dal Regolamento europeo 834/2007, che prevede l'esclusione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi chimica e il divieto di impiego di Ogm – prosegue Valentina Mercati –. Si tratta di un modello agricolo unico al mondo, totalmente verticalizzato, dal seme al prodotto finito».