Coronavirus, la Regione Lombardia chiede la chiusura totale per 15 giorni Misure più drastiche di quelle prese dal governo sono chieste dal governatore Fontana e dall’assessore al Welfare Gallera

Milano deserta ai tempi del coronavirus

1' di lettura

Le misure per il contenimento del contagio prese dal governo nei giorni scorsi e ora allargate a tutt’Italia non sono ancora sufficienti per la Lombardia, che chiede provvedimenti ancora più drastici con lo stop a tutte le attività non essenziali.

«È il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile»: lo ha scritto su Facebook il presidente della Lombardia Attilio Fontana. «Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane - ha

aggiunto - non servono a contenere questa emergenza».

Al Governo «la chiusura dei negozi l’abbiamo già chiesta. Valuteremo in queste ore queste ore se c’è la necessità di chiudere anche i trasporti e le attività produttive, aveva già dichiarato in mattinata l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera .

Oltre ad aver già chiesto la chiusura dei negozi «visto che il numero di persone in terapia intensiva e in ospedale cresce costantemente, stiamo valutando un inasprimento molto più forte, di tutte le attività produttive e del trasporto pubblico locale. A questo punto per 15 giorni proviamo a chiuderci, a evitare qualunque occasione di uscire di casa e così a soffocare la diffusione del virus», ha detto Gallera.



«Valuteremo con il presidente Attilio Fontana e con i sindaci di fare questa cosa», ha spiegato Gallera, convinto che «mettere in campo misure molte dure subito ci può consentire di arrestare nellarco di 7-10 giorni la crescita in modo che il sistema riesca a reggere».