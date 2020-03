Coronavirus, le restrizioni e il fattore tempo nella coda dell’occhio I comportamenti protettivi all’epoca del coronavirus sono indotti da una comunicazione corretta. Ma molti sono stati gli errori: ecco i più importanti di Marco lo Conte

Un momento del diattito alla Camera sul’emergenza coronavirus

4' di lettura

Che relazione c'è tra il numero delle vittime da coronavirus e le misure restrittive che in molti invocano? La domanda può apparire assurda: è a tutti noto che i decessi da coronavirus sono connessi al contagio derivante dalla eccessiva prossimità tra le persone. “Più morti, più divieti”, è il sillogismo che si sente ripetere ogni giorno, la diffusione quotidiana dei dati sul contagio da coronavirus. In questa domanda c'è però un errore poco visibile, avvertibile solo nella coda del nostro occhio, che trasforma questo sillogismo in un concetto che impedisce di attuare quei comportamenti protettivi che, a parole, tutti invocano.



Fattore tempo

E l'errore sta nella diacronia di questa relazione o, in altre parole, nell'intervallo di tempo tra le morti e i comportamenti: perché le vittime di ieri o dell'altro ieri avevano contratto il virus dalle due alle quattro settimane fa: il che significa che in queste ore si determina il frutto di ciò che è stato fatto tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Una stretta di mano di un mese fa oggi dispiega i suoi effetti. Da non trascurare poi i tempi tecnici per avere l'esito dei tamponi effettuati (quando vengono effettuati). Sapremo dopo Pasqua se l'isolamento sociale cui oggi ci stiamo sottoponendo sarà stato efficace. Chiaro, razionalmente. Ma il bollettino serale della Protezione Civile ci spinge a pensare subito: “Sale il numero delle vittime, servono maggiori restrizioni”, nella speranza di poter dire presto “Calano i numeri, possiamo allentare un po' la presa”. In entrambi i casi è un errore e la strategia comunicativa in questa fase dovrebbe essere improntata a renderci avvertiti della dimensione temporale dell'epidemia, non di cancellare il tempo di incubazione del virus in un sillogismo pericoloso. Ma perché ciò accade?

La paura nel dna

Per quanto ipertecnologici ed evoluti socialmente, dopo due milioni di anni il nostro patrimonio genetico è caratterizzato in larga parte da ciò che abbiamo assimilato con comportamenti adottati per millenni quando abitavamo nelle caverne e la nostra unica preoccupazione quando ci si svegliava al mattino era restare vivi fino a sera, procurandoci da mangiare e di non essere mangiati. Ciò ha determinato quello che gli psicologi comportamentali identificano come present bias, ossia un ancoraggio al presente rendendo astratto e lontano il concetto di futuro.

È lo stesso motivo per cui solo una parte minoritaria degli individui sceglie di risparmiare per il proprio futuro in modo coerente con le necessità che avrà. O per cui la maggioranza dei bambini sottoposti al marshmallow test preferisce mangiare un dolcetto subito invece di mangiarne due se resiste 15 minuti senza mangiare il primo.