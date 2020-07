Coronavirus, discoteche ancora chiuse e stretta sui voli: le nuove misure dal 15 luglio Nel Dpcm che il ministro Speranza presenterà alle ore 20 in Aula alla Camera tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinate a essere prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il lavoro a distanza. Slitta al 31 luglio anche la riapertura delle discoteche e l'organizzazione di fiere e congressi di Andrea Gagliardi

Coronavirus, in arrivo nuove disposizioni dal 14 luglio

È attesa stasera in Parlamento la presentazione, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm dell'11 giugno. Discorso diverso invece per la proroga dello stato di emergenza, probabilmente al 31 ottobre, che il governo dovrebbe presentare nei prossimi giorni e che continua ad alimentare polemiche. Fra queste ultime, quelle espresse da Lettera 150, il think tank che riunisce circa 250 docenti universitari, magistrati e intellettuali, che ha lanciato un appello al capo dello Stato «perché non si verifichino rotture ingiustificate e gravi della legittimità costituzionale».

Slittano al 31 luglio fiere e congressi

Nel Dpcm che il ministro Speranza presenterà alle ore 20 in Aula alla Camera tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il lavoro a distanza. Slitta quindi al 31 luglio anche la riapertura delle discoteche e l'organizzazione di fiere e congressi. Ma chi viaggia in aereo dal 15 luglio potrà imbarcarsi con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, dovrebbe essere eliminato dal nuovo Dpcm. Nel Decreto del presidente del consiglio sarà inserito anche il divieto d'ingresso per i passeggeri provenienti dai 13 Paesi inclusi nella black list decisa con ordinanza dal ministro della Sanità. E non è da escludere che la lista si allunghi ulteriormente visto l'andamento della pandemia in alcune aree (tra i Paesi più a rischio c'è il Messico).

Obbligo di mascherina al chiuso



Restano confermate le «modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza». Si prorogano al 31 luglio anche la possibilità di «incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti». Ribadita la necessità di continuare a rispettare tre misure fondamentali: mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di un metro tra le persone, igiene delle mani . Permane inoltre l'obbligo di sanificare i luoghi di lavoro.