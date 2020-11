Coronavirus, Rezza: «Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte e Campania» La decisione di inserire una regione nello scenario 3 (arancione) o 4 (rosso) spetta al ministro della Salute di Nicoletta Cottone

Coronavirus, scuola: le novità dalle mascherine al rinvio del concorso

La decisione di inserire una regione nello scenario 3 (arancione) o 4 (rosso) spetta al ministro della Salute

2' di lettura

La decisione di inserire una regione nello scenario 3 (arancione) o 4 (rosso) spetta al ministro della Salute. Lo stabilisce il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Solo in un secondo momento, una volta valutati i miglioramenti, le misure potranno essere modificate, d’intesa col presidente della Regione. Una decisione che il ministero della Salute prende sulla base dei 21 indicatori che monitorano i dati della pandemia. Dalla rilevazione del 25 ottobre risultavano 11 Regioni con Rt oltre 1,5 e due regioni oltre 2 (Piemonte e Lombardia).

Le più colpite sono Lombardia, Piemonte e Campania

«Le Regioni piu colpite - ha affermato il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza - sono la Lombardia, il Piemonte e la Campania che registrano molti positivi. Sono regioni che in termini di tasso di incidenza sono piuttosto alte, più o meno al livello della Lombardia. L’incidenza è elevata anche in Veneto, mentre in Lazio vediamo un leggero incremento, che però sembra essere abbastanza graduale. Poi ci sono regioni più piccole come l’Umbria con 500 casi circa, che in termini di incidenza sulla popolazione è piuttosto elevata».

Loading...

Sì a zone rosse in piccole parti del territorio

É possibile anche all’interno di regioni a bassa circolazione, che ci possano essere chiusure di alcune aree dove si possono sviluppare focolai importanti. «Questo dpcm non impedisce alle regioni di applicare zone rosse a parti piccole del territorio regionale: è un meccanismo del tutto praticabile».

Priorità ridurre l’afflusso al Pronto soccorso

«Diminuire l’afflusso ai Pronto soccorso e alle strutture ospedaliere - ha detto Rezza - è in questo momento assolutamente una priorità, perchè se è vero che la mortalità tende a essere più bassa, quando aumentano i casi cresce il numero dei decessi dopo un po’ di tempo». Il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute ha ricordato che «con una patologia che nella maggioranza dei casi ha pochi sintomi bisogna ridurre il rischio di ingolfare le strutture ospedaliere».

Il numero dei positivi sul totale dei tamponi supera il 10%



«Il numero di positivi sul numero di tamponi effettuati supera il 10%, quindi la proporzione di positivi sui test eseguiti è piuttosto elevata e questo è un segnale non del tutto buono», ha detto Rezza.