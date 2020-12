Coronavirus, sale Rt nazionale a 0.86. Rezza: «Rt e positivi non scendono più. Troppi decessi, servono precauzioni» In calo l’incidenza del nuovo coronavirus a livello nazionale, sceso a 374,81 ogni 100mila abitanti, contro i 454,70 del precedente report di Nicoletta Cottone

Natale: aggiungi due posti a tavola. Le restrizioni delle Feste

In calo l’incidenza del nuovo coronavirus a livello nazionale, sceso a 374,81 ogni 100mila abitanti, contro i 454,70 del precedente report

4' di lettura

Risale l’Rt nazionale. Nel periodo 25 novembre-8 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in salita, dunque, rispetto allo 0.82 del monitoraggio della scorsa settimana. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni/Province autonome. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 7 - 13 dicembre 2020 (dati aggiornati al 16 dicembre 2020). «Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza dell'indice Rt della trasmissibilità rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese, con ritorno di tre Regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)». Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni paesi Europei (es. Regno Unito, Olanda e Germania). Si continua a osservare nella maggior parte delle Regioni e province autonome un rischio Moderato o Alto con solo cinque a rischio Basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Un andamento, spiega il report, che «richiede rigore nell'adozione e rispetto delle misure evitando un rilassamento nei comportamenti».

Calano ricoverati in ospedali e terapie intensive

Il report rileva che complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.345 (8/12/2020) a 3.003 (15/12/2020). Anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è diminuito passando da 30.081 (8/12/2020) a 27.342 (15/12/2020).

Loading...

Incidenza in calo, ma lontano il ripristino del tracciamento

In calo anche l’incidenza del nuovo coronavirus a livello nazionale, sceso a 374,81 ogni 100mila abitanti, contro i 454,70 del precedente report. «Sebbene si osservi una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni, il valore, spiega il report, è «ancora lontano da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti». Il dato più elevato in Veneto con 992 casi ogni 100mila abitanti, il più basso in Calabria con 137.

Previsto aumento contagi con le festività

«É complesso prevedere l’impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e l'interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione», sottolinea il report. Questo comporterebbe «un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato».

Rt e positivi non scendono più

«Sia Rt, sia il numero di nuovi positivi tendono a non scendere più, mentre nelle scorse settimane abbiamo assistito a quella che sembrava una tendenza positiva». Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, a margine del Forum Risk Management di Arezzo, è chiaro. «È ancora molto alto il numero dei decessi - ha detto Rezza - e siamo sopra la soglia per quanto riguarda il tasso di occupazione dei letti di area medica e terapia intensiva e non mi sembra che stia più scendendo l’incidenza». Rezza ha ricordato che nel pomeriggio ci sarà la riunione della Cabina di regia: «le misure specifiche le decidono i politici ma se chiedete a un epidemiologo cosa bisogna fare è ovvio che sarà rigoroso nella risposta. Quindi anche se tutti vorremmo ricongiurgerci ai nostri cari per il Natale, bisogna usare molte precauzioni soprattutto verso le persone più anziane», ha precisato.