Coronavirus, riaprire l’America per Pasqua? Trump e i suoi consiglieri ci pensano davvero Il Presidente, impaziente coi medici, attacca cure peggiori della malattia. Laffer e Moore, Kudlow e Blankfein premono per normalizzare il business di Marco Valsania

New York - L'America può riaprire i battenti al più presto, la normalità tornare nel mondo del business per Pasqua. Nonostante nel Paese infuri la pandemia da coronavirus e nonostante abbassare la guardia, per molti esperti di sanità e economia, possa rivelarsi tragicamente controproducente, per la popolazione come per finanza e aziende. Non è un tabù, nè una battuta o un sogno irrealizzabile.

È il messaggio che oggi filtra dalle parole di Donald Trump e non solo: lontano dai riflettori la sua amministrazione sta discutendo e mettendo a punto una serie di strategie di “sdoganamento” del business dai lacci sanitari, spinta aggressivamente da un'influente fazione dell'establishment politico, economico e di Wall Street. Se non è dato sapere ora quale forma prenderanno e quali equilibri cercheranno le decisioni, le opzioni di una ripartenza entro il 12 aprile, almeno parziale, sono oggi sul tavolo della Casa Bianca.



«Non siamo fatti per stare fermi»

Nel pieno della crisi di salute pubblica scatenata dal Covid-19, a portare all'aperto il progetto ci ha pensato direttamente Trump. Prima con i suoi tweet-shock, poi in conferenze stampa e eventi televisivi. Le parole del Presidente sono state chiare - anzi tutte in maiuscolo nel microblog: «NON POSSIAMO PERMETTERE CHE LA CURA SIA PEGGIORE DEL PROBLEMA. AL TERMINE DI 15 GIORNI PRENDEREMO UNA DECISIONE SUL DA FARSI» (la Casa Bianca ha in corso due settimane di flessibili restrizioni nazionali che finiscono il 30 marzo, Ndr).

Trump non si è fermato lì e ha articolato ulteriormente quel messaggio, qui suoi desiderata, dal vivo: ha detto che il motore della Corporate America dovrà tornare rapidamente a rombare, di sicuro «prima di tre o quattro mesi». Di più: «non parlo di mesi, ve lo dico qui. Riapriremo questo Paese, guarderemo ad alcune aree». Fin dalle prossime settimane, «entro Pasqua». Gli Stati Uniti, ha rivendicato, «non sono fatti per restare fermi». E ha tradito impazienza con le sue stesse autorità mediche e sanitarie: «Se dipendesse dai medici, potrebbero dire di chiudere il mondo intero».

Blankfein: al lavoro chi corre meno rischi

Trump non è isolato, dentro e fuori la cerchia ristretta della Casa Bianca. L’offensiva per riaprire al più presto i cancelli della Corporate America appare oggi in netto contrasto con le raccomandazioni delle autorità mediche e degli epidemiologi più autorevoli che semmai invocano misure ancora piu' severe per fermare l’escalation del virus. Fare di meno, potrebbe vanificare anche gli sforzi già a fatica e in ritardo iniziati negli Stati Uniti per controllare il Covid-19.