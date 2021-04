Coronavirus, riaprono ristoranti e bar in area gialla: dai tavoli all’aperto al coprifuoco, domande e risposte su cosa si può fare e cosa no

4' di lettura

Si può consumare cibo al chiuso? Cosa si fa in caso di pioggia? Il conto si può pagare all’interno del locale? La ristorazione negli alberghi funziona? Riaprono ristoranti e bar in zona gialla, ma con precise regole da rispettare per fronteggiare il nuovo coronavirus. Dal 26 aprile primo passo per il ritorno alla normalità, con la possibilità di consumare un pasto al ristorante, a pranzo o a cena, ma solo all’aperto. Riaperture avvenute fra mille discussioni sul coprifuoco, attualmente confermato dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Ecco una serie di domande e risposte su cosa è consentito e cosa no.

RIAPERTURE

Quando riaprono i ristoranti?

Dal 26 aprile in zona gialla bar e ristoranti possono stare aperti a pranzo e a cena, purché all’aperto. Solo dal 1° giugno, sempre solo in zona gialla, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. Sono state fissate regole sul distanziamento - almeno un metro - e sull’occupazione dei tavoli: massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. Nelle zone arancioni e rosse bar e ristoranti possono solo effettuare l’asporto di cibo e bevande (fino alle 18 dai bar e fino alle 22 da enoteche, vinerie e ristoranti). È sempre consentita la consegna a domicilio di cibo e bevande.

REGIONI INTERESSATE

In quali regioni riaprono bar e ristoranti?

Il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede che ristoranti e bar possano riaprire solo in zona gialla, dunque in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e nelle province autonome di Bolzano e di Trento.

Quali sono le regole da rispettare in zona arancione e rossa?

In zona arancione - Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta - e in zona rossa - Sardegna - è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, ma con due fasce: dalle 5 alle 18 senza restrizioni, mentre dalle 18 alle 22 è vietata per le attività di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che alloggiano nella struttura.

ALL’INTERNO DI BAR E RISTORANTI

Posso entrare all’interno di bar e ristoranti se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Ingresso e permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque permessi gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.