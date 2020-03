Coronavirus, le ricerche di Google che svelano le nostre paure Amuchina, pandemia, mascherine ffp3 ma anche scuole e Oms: le 11 parole che da gennaio gli italiani hanno affidato al motore di ricerca per trovare informazioni su Covid-19

Coronavirus, una nuova parola che ha invaso le nostre vite in questo 2020. Un termine che la maggior parte della gente non aveva mai sentito e di cui ha cercato notizie. Soprattutto dalla fonte più diffusa: Google diventa, soprattutto in periodi di incertezza come questo, lo specchio delle nostre paure. Ecco le parole più cercate dall’inizio dell’anno in Italia riguardanti la diffusione del virus Covid-19 in Cina a gennaio e poi nel nostro Paese.

Il virus compare a Wuhan, in Cina, a dicembre: l’11 gennaio è confermata la prima vittima nel Paese, il 20 gennaio le autorità ammettono l’epidemia, con 200 contagi e quattro morti: le prime ricerche sul tema coincidono con questa data. Il 30 gennaio l’Oms dichiara l’emergenza globale: primo picco di ricerca di notizie su Google. La ricerca esplode dopo i primi casi in Italia, venerdì 21 febbaio: il sabato e la domenica successivi l’attenzione è alle stelle.

Il boom di ricerche è successivo alla notizia del primo caso positivo in Italia, il 38enne di Codogno (Lodi) noto anche come «paziente 1». Nel weekend del 22-23 febbraio schizzano anche le ricerche di amuchina fatta in casa, amuchina ricetta, amuchina costo.

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping il 28 gennaio e il 30 dichiara l’emergenza globale: la prima impennata di ricerche è successiva proprio a quei giorno. Curiosamente, la regione in cui l’Oms appare più frequentemente nelle rierche è la Valle D’Aosta.

Quelle con “facciale filtrante” di livello 3 con valvola per l’espirazione sono ritenute idonee per non essere esposti al rischio biologico. Sono quindi quelle consigliate per il personale sanitario. Hanno un livello filtrante superiore a quelle semplici di garza. La loro richiesta, online e nelle farmacie, è esplosa nel weekend successivo alla comparsa a Codogno del paziente 1.