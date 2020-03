Coronavirus rilancia i prodotti confezionati, frenano i cibi sfusi

Le campagne a favore dei prodotti sfusi avevano conquistato molti consumatori, ma le abitudini igieniche modeste di molte persone scoraggiano il servizio fai-da-te. Non si tratta solamente dei pericoli che possono essere nascosti nel fiato dei clienti che passano sopra i prodotti esposti all’aria libera ma soprattutto delle brutte abitudini di toccare gli alimenti senza usare i guanti oppure, se si usano i guanti usa-e-getta in dotazione, di leccare la punta delle dita per poterli aprire e infilarvi la mano.

Il mercato

Oggi si stima che in Italia, principale produttore ed esportatore europeo, il consumo di stoviglie in plastica sia di 115mila tonnellate l’anno.

In stoviglie, piatti, poste e bicchieri il materiale plastico più usato — non l’unico — è il polistirolo ma sono in crescita fortissima le plastiche biodegradabili e compostabili di cui l’Italia è tra i maggiori produttori al mondo.

L’utilizzo di materie plastiche in Europa è oltre i 50 milioni di tonnellate e l’Italia con il 14% del mercato è, dopo la Germania, il secondo Paese manifatturiero d’Europa per utilizzo di materie plastiche nei prodotti finiti (per esempio, i tessuti di fibra sintetica per arredamento, i paraurti delle automobili, i “cappotti” termici degli edifici, le scocche degli elettrodomestici, le tapparelle e gli infissi delle finestre o gli elementi d’arredo) oppure come materiale per l’imballaggio dei prodotti.

In Italia si immettono sul mercato, riempiti con prodotti e beni, circa 2,3 milioni di tonnellate di imballaggi di plastica (2,29 nel 2018), rappresentati per il 44% da imballaggi flessibili (sacchetti, pellicole e così via) e per il 56% da imballaggi rigidi (scatole, bottiglie e così via). La raccolta differenziata gestita dal consorzio nazionale Corepla è nell’ordine di 1,3 milioni di tonnellate (1,22 nel 2018) cui si aggiungono le raccolte private e di altri consorzi di riciclo. I cittadini più forti nel ricupero della plastica usata sono veneti e sardi, con più di 28 chili annui a testa.