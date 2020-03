Coronavirus: stop a mutui, versamenti e rinvio delle lauree. In arrivo il nuovo decretone

Sessione laurea 2019 prorogata a giugno

Tra le novità contenute nella bozza di decreto c’è anche, su proposta del ministero dell’Università, che l’ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 sia prorogata al 30 giugno 2020. Per far fronte alle ricadute dell'emergenza Coronavirus sono previsti anche fondi per le università e per la didattica a distanza

Slitta di 3 mesi revisione auto

Tre mesi in più per fare la revisione auto. È un’altra delle proposte dei ministeri al vaglio del governo che sta lavorando al nuovo decreto anti-Coronavirus. Nella bozza si spiega la necessità di rinviare «di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria” con l'impossibilità di portare i mezzi alla revisione in tempo date le misure di contenimento del Covid-19, che impongono di rimanere a casa il più possibile. Tra le proposte anche quella di prorogare al 31 agosto la validità dei documenti di identità.

Un voucher per il rimborso per gli spettacoli

Un voucher da utilizzare entro fine anno per rimborsare tutti gli spettacoli saltati a causa del Coronavirus. È invece l’istanza avanzata dal ministero della Cultura. Nella bozza si precisa che andranno rimborsati tutti i biglietti per concerti, cinema, teatri e musei. Si chiede anche un fondo da 100 milioni per sostenere cinema e spettacolo dal vivo e di destinare una quota dei compensi Siae del 2019 al sostegno economico di autori, artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che riscuotono i diritti d'autore.

Sanzioni per chi specula sulle mascherine

Tra le norme in ingresso ci sono ad esempio le sanzioni per chi specula sui prezzi di mascherine e dinfettanti che dovranno rispettare range di prezzi prestabiliti da una apposita tabella. Oltre ad altre possibili risorse per facilitare le assunzioni veloci negli ospedali, ancora da valutare tra le misure di peso c'è la possibilità per le Regioni di sfondare i tetti di spesa previsti con i privati a cui potranno essere trasferiti gli altri pazienti ma anche quelli Covid.

Abolire esame abilitazione per medici

Il ministero dell’Università spinge per abolire l'esame di abilitazione alla professione medica. L'idea è superare in via definitiva il sistema attuale e stabilire che è abilitato chi sia laureato in Medicina e chirurgia, «previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto» nel corso degli studi. La norma prevede anche che siano abilitati i laureati della seconda sessione 2019, che erano in attesa dell'esame.