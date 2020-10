Coronavirus, rimborso totale per il viaggio di nozze annullato L’agenzia di viaggi non può decurtare il costo delle polizze ma deve restituire integralmente il prezzo pagato. In alternativa può proporre un voucher di Maurizio Di Rocco

L’agenzia di viaggi non può decurtare il costo delle polizze ma deve restituire integralmente il prezzo pagato. In alternativa può proporre un voucher

Il quesito. L’agenzia di viaggio mi ha dato un voucher in sostituzione del mio viaggio di nozze in Giappone, che si sarebbe dovuto svolgere dal 2 al 15 settembre. Avevo versato 1.700 euro come acconto. Mi sono stati decurtati dal voucher 280 euro di assicurazione viaggio e ulteriori 80 euro per polizza garanzia blocca-prezzo, che manteneva invariato il cambio euro–yen così da non rischiare aumenti del saldo.

L’agenzia sostiene che le polizze non rientrano tra gli importi rimborsabili, mentre so di altre persone a cui non state opposte tali distinzioni. Inoltre l’agenzia continua a riportare sul voucher la dicitura «Non rimborsabile salvo eventuali deroghe concordate ed autorizzate dalle compagnie aeree coinvolte e dall'agenzia», anche se la legge 77/2020, di conversione del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), dispone che alla scadenza il voucher va rimborsato.

La risposta. La condotta tenuta dall’agenzia di viaggio non appare corretta, in quanto il consumatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo versato, non avendo fruito del viaggio e dei servizi a esso connessi e/o accessori, per cause di forza maggiore derivanti da pandemia.

In alternativa al rimborso, l’agenzia può proporre un viaggio di qualità equivalente, superiore o inferiore rispetto a quello annullato, restituendo solo l’eventuale differenza di prezzo.

Lo stesso rimborso può essere effettuato anche tramite voucher, a condizione che il viaggiatore abbia espressamente accettato questa forma di risarcimento, così come specificato anche di recente dall’Antitrust, e fatta salva la sua rimborsabilità alla scadenza, se non fruito.

